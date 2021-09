Brenda Gandini se refirió a los rumores de separación con Gonzalo Heredia

El rumor comenzó a circular el jueves, y se expandió rápidamente. Tanto que ellos, tan recelosos de su vida privada, tuvieron que salir a despejar cualquier duda: este viernes al mediodía, Brenda Gandini se ocupó, escuetamente y a través de terceros, de desmentir su separación de Gonzalo Heredia.

La actriz mantuvo una conversación con Ángel de Brito y aclaró cuál es en estos momentos su situación sentimental. “ No creas en todo lo que cuentan. No es verdad, estamos juntos y bien ”, aseguró.

Sin embargo, varias versiones apuntaron en las últimas horas a un posible distanciamiento de la pareja. Un primer indicador que hizo saltar la alarma en relación a una supuesta crisis sentimental surgió a raíz de una publicación que Gandini realizó en las redes sociales. Días atrás, la actriz subió una serie de fotos a su cuenta de Instagram en las que se la ve junto a sus hijos de viaje por las Cataratas del Iguazú, aunque en las imágenes no aparece Heredia.

Mientras se palpita el estreno de la nueva tira de PolKa La 1-5/18, al exprotagonista de Argentina, tierra de amor y venganza también se lo ha vinculado con una conocida actriz del elenco de la nueva ficción televisiva.

Otros rumores también señalaron que Heredia habría abandonado la casa familiar para mudarse a una nueva vivienda. Sobre ello, ninguno de los integrantes de la pareja se pronunció hasta el momento.

Sin embargo, a finales del mes pasado la actriz compartió una foto con el actor y con el resto del elenco de Desnudos, la obra teatral que se estrenará la semana próxima y que los tiene a ambos como protagonistas junto a Luciano Castro y Sabrina Rojas (recientemente separados), Luciano Cáceres y Mercedes Scápola.

Una década de amor

La relación entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini comenzó en 2010, momento en que el actor protagonizaba la tira Malparida junto a Juana Viale.

A los pocos meses, Gandini quedó embarazada de Eloy (9), el primer hijo de la pareja. Pero no fue hasta 2018 en que los actores, que también comparten la paternidad de Alfonsina (3), decidieron dar un paso más y sellar su amor con un acto especial, durante unas vacaciones en México.

Los actores intercambiaron alianzas en secreto, sin registro civil ni ceremonia religiosa de por medio, y fue Heredia el encargado de confirmarlo. Lo hizo entonces con un posteo en sus historias de Instagram en las que se los veía felices y mostrando sus anillos de casados en medio de los paradisíacos paisajes de la Riviera Maya. “Cuando la palabra felicidad no alcanza”, se limitaba a escribir.

Sobre cómo fue el momento concreto de la propuesta de casamiento, la actriz había aclarado en una entrevista con ¡Hola!: “Mate de por medio, me dijo: “Che, ¿y si nos casamos?”. Recién ahora puedo decir estoy lista para casarme, pero no te imagines una boda tradicional. La idea es celebrar el amor, renovar el vínculo, volver a elegirnos en esta nueva estructura familiar. Este año no creo, pero quizás el año que viene, quién te dice. Pero nada de casamiento civil, iglesia y esas cosas. Imaginamos una ceremonia moderna, celebrada por un amigo, sin leyes ni reglas. Yo por las dudas tengo los vestidos de novia de mi abuela y de mi mamá –que se lo hizo Gino Bogani– bien guardados. [Se ríe]. Igual, no creo que me entre el de mi madre porque ella era muy flaca”.

LA NACION