Platón, filósofo: “La libertad está en ser dueños de la propia vida”

La célebre sentencia “La libertad está en ser dueños de la propia vida”, vinculada habitualmente a Platón, sintetiza con precisión el núcleo de su ética y la teoría del alma. Según el análisis de la revista Archai, aunque la frase no figura de forma literal en los diálogos, representa una síntesis perfecta del concepto de autarquía. El filósofo sostiene que la libertad verdadera reside en el dominio racional sobre las pasiones e impulsos. Para la tradición platónica, el ser humano posee un alma dividida en tres partes: la racional, la irascible y la concupiscible.

La alegoría del carro alado, presente en Fedro, ilustra este equilibrio: el auriga, que simboliza la razón, guía el carro tirado por dos caballos. Si el caballo negro, representante de los deseos primarios, toma el control, el carro cae al caos. En cambio, si el auriga gobierna con destreza, el alma asciende hacia la virtud. Esta concepción rechaza la idea de libertad como ausencia de límites, sino que quien cede a sus apetitos, aunque no sufra cadenas físicas, vive bajo la esclavitud de sus propias pasiones. Así, ser dueño de la vida significa lograr que la razón ejerza soberanía sobre los impulsos efímeros.

Las palabras de Platón sirven para tomar conciencia de la forma en la que se vive actualmente IA

El plano político amplifica esta visión: Platón plantea en La República que una ciudad alcanza la justicia cuando sus miembros aprenden a gobernarse a sí mismos. Cuando la sociedad prioriza el deseo desenfrenado de riqueza o placer, degenera hacia la oligarquía y, eventualmente, a la tiranía. El tirano representa, según el filósofo, al individuo más esclavo de todos, ya que vive dominado por sus miedos y apetitos. La libertad requiere, por tanto, un trabajo constante de introspección.

El alcance de esta reflexión trasciende la antigüedad y llega a debates contemporáneos sobre la seguridad digital. Según Karla Chaves Brenes, en el medio El Financiero, el valor del albedrío conecta la filosofía clásica con la ciberseguridad. Al igual que en tiempos de Platón, donde una persona pasaba de amo a esclavo según las circunstancias, hoy la información constituye un activo vital. La autora señala que el secuestro de datos vulnera la autonomía y la confianza, pérdidas que resultan dolorosas y a veces definitivas para empresas y ciudadanos.

El libre albedrío tiene un camino, según la filosofía de Platón

La tecnología actual presenta desafíos similares a los impulsos irracionales descritos por el filósofo. En un mundo hiperconectado, los algoritmos capturan la atención y condicionan los deseos. El Philosophy Institute, en su reciente actualización de contenidos, destaca que la libertad positiva exige autodominio ante la tecnología y el consumo. Si el individuo reacciona de forma automática a estímulos externos, pierde la titularidad de su propia vida. Por ello, las organizaciones implementan hoy manuales de gestión de crisis para proteger sus activos y su reputación, como una forma de mantener el control ante el ciberdelito.

La distinción entre libertad negativa y positiva, abordada por el filósofo Isaiah Berlin, permite entender esta tensión. La libertad negativa implica la ausencia de interferencia externa, mientras que la positiva requiere la capacidad genuina para actuar según propósitos racionales. Platón propone que la libertad no surge como un regalo del destino, sino como un logro ético. La disciplina y el uso del pensamiento reflexivo constituyen, en este sentido, las herramientas esenciales para evitar la esclavitud moderna que imponen las inercias sociales o el consumo digital compulsivo.

La esclavitud moderna está directamente vinculada con el uso excesivo del celular Freepik

La vigencia de estas ideas radica en la pregunta fundamental por la autoría de los actos. El individuo decide libremente sus deseos o los fabrica un entorno externo. La respuesta platónica invita a una disciplina interior, donde el conocimiento del bien guía la voluntad frente a cualquier forma de dominio. La libertad, en definitiva, demanda una conquista diaria del carácter humano.