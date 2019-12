Lucrecia Álvarez SEGUIR Alejandro Altamira SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019

"Antes me subía siempre a lo que estaba de moda y eso no me dejaba incorporar cosas diferentes; ahora puedo fusionar objetos y recuerdos con mi estilo", nos contó el asesor de imagen e indumentaria Cristian Blasetti cuando recorrimos su hogar. Ese giro liberador fue clave en la decoración de su colorido y personal departamento de 52 m2 que quisimos volver a visitar para repasar sus ideas inspiradoras.

El espacio que quedaba vacío junto a la ventana resultó ideal para la biblioteca. El dueño de casa pintó el pato salvaje que cruza al vuelo Crédito: Magalí Saberian

Para el living Cristian compró dos futones 'Trix' de tres colchonetas rebatibles cada uno -diseñados para Kartell por Piero Lissoni- y, desplegándolos sobre pallets que patinó de blanco, obtuvo un par de que también funcionan como camas muy cómodas para huéspedes.

Una alegre explosión de almohadones coloridos: algunos existentes, otros regalados, muy pocos comprados. Crédito: Magalí Saberian

En quince años, las paredes cambiaron varias veces de colores, ahora el tono elegido este gris elegante que permite que todos los objetos se destaquen y que al dueño de casa le transmite paz y equilibrio.

El grafiti define el espacio de la poltrona Crédito: Magalí Saberian

"No hay un rincón que me represente más que otro. Todo está armado a mi gusto", dice Cristian que hizo este grafiti que simula ser una alfombra en parte del piso del living.

Los peces no son decorativos, son mascotas queridas y cuidadas con dedicación. Crédito: Magalí Saberian

Como el acuario está entre el living y el dormitorio los peces se pueden contemplar desde los dos ambientes. Para darle su toque personal a la poltrona 'Eames', Cristian le aplicó una estampa con motivo Vichy y ribetes en terciopelo rojo.

Entre el living y la cocina, espacio de guardado que simula ser un mural lleno de color. Crédito: Magalí Saberian

"Intento que cada rincón tenga una vida útil sin detenerme demasiado en cómo queda".

Una viga sostiene cuatro spots y oculta estantes de guardado. Detrás del comedor, la gigantografía campestre pone la cuota original; las sillas plegables, practicidad. Crédito: Magalí Saberian

La remodelación de la cocina permitió generar una isla y un sector para comer, modificando el uso de lo que originalmente era una zona de paso. Tiene muebles enchapados en zebrano y mesada, paredes laterales y parte del piso en cemento alisado.

"Tuve que resignar el lavadero para tener una cocina-comedor, pero eso recategorizó el espacio y lo convirtió en lugar de reunión".

Lámpara que tejió la mamá de un amigo y cama de los 60 con respaldo de esterilla que genera un simpático efecto 3D junto con la cortina de flecos. Crédito: Magalí Saberian

"Cuando diseñé mi dormitorio, lo imaginé casi monocromático, con mínima información visual. Si tuviera más espacio, haría un vestidor amplio. Ahora tengo el guardarropa oculto tras un cortinado".

En el baño, una escultural bacha de mármol sin pulir sobre una columna de zebrano, paredes de cemento alisado y piso revestido con tapitas de gaseosas, una genial obra del dueño de casa. Crédito: Magalí Saberian

"Sabía que iba a tener un departamento de pocos metros, por eso un balcón amplio era innegociable".

Como centro de mesa, Cristian colocó un tazón que compró en un local de Palermo: era floreado y lo mandó a esmaltar en blanco. Crédito: Magalí Saberian

Un día, paseando, Cristian encontró una mesa de porcelana fabricada en dos piezas y, por grande que fuera, sabía que tenía que llevarla. Cuando la puso en la terraza, su presencia resultó tan imponente que apenas la complementó con cuatro sillas de acrílico transparente.

Paneles de enredarera artificial de 25x25 (Cortes) con graciosos habitantes XL terminan de crear la sensación de estar un jardín que no busca crear la ilusión de ser natural sino de dar respiro y divertir. Crédito: Magalí Saberian

"Tener la pared del balcón tapizada de enredadera te hace sentir en un jardín".