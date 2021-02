Podcast para bailar y fotos de gatitos: cuentas de internet que nos hacen felices

Insomnio. Falta de endorfinas. Necesidad de jugar un poco y de encontrar belleza inesperada. Esos pueden ser algunos síntomas de lo que dejó 2020, un año duro, cuesta arriba. Y 2021 se presenta tan prometedor como dudoso. La incertidumbre genera angustia y no se necesita más de eso. Como una Doctora Juguetes, acá una receta para alivianar cualquier sombra y obtener minifelicidades online.

¡Autofiesta!

Bailar genera endorfinas, la mejor droga contra encierros y ansiedades. Si bien Boiler Room comenzó en 2010, resulta ideal para estos tiempos de distancias sociales. Fundada por los aún jóvenes británicos Blaise Bellville y Thristian Richards, es una plataforma de música electrónica underground, con sede en Londres, Inglaterra, que encarga y transmite a una comunidad en línea masiva sesiones en vivo en discotecas alternativas de todo el mundo. “Creamos ventanas en escenas y sonidos de todos los rincones del globo, conectando millones de cabezas musicales con la música específica que aman”, dicen. Aunque en pandemia no hay fiestas presenciales para filmar, llevan presentados incontables DJ sets en más de 100 ciudades, que resultan ideales para apagar las luces de la casa, encender el canal y let’s dance!

Jugar a Tope y Quartet

Uno de los mejores juegos de cartas de los 80 era el Tope y Quartet, en el que se competía con las fichas técnicas de barcos de guerra, aviones o –las más famosas y populares– autos. Estas les dieron pie a mil variantes, como las de Titanes en el Ring, o las de animales o superhéroes. En las de cuatro ruedas estaban para hacer guerras las categorías Km, Hp, Cm3, Peso, Cilindros y Aceleración de Torinos o un Citroën 3CV. Oh, nostalgia. Hasta ahora. Porque el desarrollador argentino Pablo Alfonso digitalizó varios mazos de diferentes colecciones y creó la aplicación Match4App para jugar online, que además permite armar un mazo personalizado. Se descarga gratis en Google Play y Apple Store y ¡pasado, no nos sueltes! match4app.com

A mimir

Un clásico de estos tiempos es tener cabeza y cuerpo agotados, acostarse en la cama y, entonces, dos de oro. Sleep with Me tiene un lema: “El podcast que te pone a dormir”. Lo presenta Drew Ackerman, que sufre insomnio desde chico, y cuenta un cuento nocturno, pero para la vida adulta. Estrena capítulo dos veces por semana y comenzó el 18 de octubre de 2013, así que hay mucho material para investigar hacia atrás. Nota: es en inglés. Cada episodio comienza con el cantautor Jonathan Mann, también conocido como el “Mystery Bard”, que hace un jingle de algún patrocinador, pero como canción de cuna. Y entonces llega la historia principal, un delirio hermoso, pero no atrapante, narrado por “Dearest Scooter”. La intención es que la historia ayude a distraer la mente de los pensamientos acelerados. ¡Y funciona!

Gatitos brutalistas

“Tu dosis diaria de gatos y hormigón”, dice la bío de la cuenta que ya tiene casi 33.500 seguidores. Cats of Brutalism es una idea tan tarada como brillante, una pavada que también es una declaración de principios de internet: las cosas más improbables se mezclan y generan algo genial. Comenzó como un proyecto de tres estudiantes de arquitectura y dos profesores de la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos. Son fotos de edificios brutalistas con imágenes de felinos montadas gigantemente fuera de escala. Estos King Kong felinos resignifican las estructuras que a menudo se consideran “demasiado”, para devolverles su intención original, que era una expresión de la imaginación.