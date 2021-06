Polémica en las redes: Alberto Fernández, la frase del discurso y el día soñado del tuitero opositor

La falta de sofisticación cultural de la clase política argentina es un fenómeno bien extendido y que sin dudas supera los límites de la grieta. En principio no parece un problema. Existe un mundo ideal en donde los políticos harían razonablemente bien su trabajo y este no requeriría de grandes lecturas o refinamientos. En la medida en que los políticos sepan su lugar, sus obligaciones y sus limitaciones, todo podría llegar a estar bien. Al fin y al cabo, cuando vamos al dentista o al taller mecánico para que hagan su trabajo específico, no les pedimos que sean versados en música ficta o que reciten de memoria el comienzo de “Sobre héroes y tumbas”. Arreglen lo que haya que arreglar y nos vemos en la próxima: no estaría mal que esa fuera la relación con nuestros presidentes.

Lo cierto es que Alberto Fernández tiene la pretensión de tener una cultura popular con ciertos aires de sofisticación: no la cumbia sino la historia del rock nacional; no Sergio Denis, pero sí Bob Dylan. Las referencias son vagas y confluyen en una zona bastante restringida: las letras de las canciones que aprendió hace algunas décadas. No parece que haya mucho más que eso.

La noticia sobre los dichos de Alberto Fernández en el sitio de Folha de Sao Paulo

El episodio de ayer, en donde citó una frase conocida, atribuida alternativamente a los escritores mexicanos Octavio Paz o Carlos Fuentes, pero en definitiva abrevada de una canción de Litto Nebbia, logró otro conflicto internacional de baja intensidad (diplomáticos ofendidos) y una exposición pública en donde se ponían en evidencia todas sus carencias.

La gracia del chiste original residía en dos claves

Una era la polisemia del verbo “descender”. En el chiste original los mexicanos “descienden” genealógicamente de los aztecas y los argentinos “descienden” físicamente de los barcos. Ese juego de palabras es la mitad del chiste y desaparece en la formulación torpe del presidente. La otra mitad no está escrita, sino que flota entre las palabras: un aire burlón sobre las pretensiones de nuestro país de ser más parte de Europa que de América Latina. Décadas de decadencia convierten a esa pretensión en un melancólico recuerdo del pasado.

El pifie presidencial venía precedido de otro vicio continuo de sus discursos, probablemente causado por la misma inseguridad de origen: el recurrente uso de la primera persona. “Soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa.”, dijo, significando probablemente nada más que la referencia a sí mismo.

Por supuesto, la gaffe fue la comidilla de las redes sociales. El tuitero opositor se encontró con el día soñado. Era imposible salirse de Twitter porque el ingenio mordaz y malévolo tenía su momento.

La mayoría lo tomó para la chacota y no dejó de encontrarle variantes a la fórmula “[Nacionalidad X] viene de [Y]”.

Otros encontraron la posibilidad de que alguien más se ofendiera: ¡el feminismo!

Mandatarios incultos

Otra vertiente fue pensar en los mandatarios “incultos”, a quienes supuestamente Alberto Fernández superaba en formación.

Oi @jairbolsonaro do Império do Brasil proceda a invação tudo pronto 🚀🚀🚀 Bossa Peronista https://t.co/Qwiqes1LgI via @YouTube — pola oloixarac 🤍🐰💚 (@poliamida) June 9, 2021

La respuesta de Bolsonaro

Hasta que una de las víctimas de la generalización contestó por sí mismo:

En definitiva, todo parecía tener la forma de un chiste de nacionalidades.

Tiempo de disculpas

Más allá del regocijo de los opositores y de la denuncia de la impostación cultural, algunas sencillas lecciones podrían ser aprendidas por nuestro primer mandatario. Fernández debería saber que en este momento su voz identifica a la nación y que cualquier referencia a otro país debe tener la delicadeza y el cuidado de una acción diplomática. Desde las filminas comparativas en donde “demostraba” que la acción sanitaria argentina era muy superior a la de cualquier otro país hasta este derrape innecesario y vulgar, entramos en una serie de desmentidas, pedidos de disculpas y aclaraciones que nunca terminan de corregir lo actuado. Como en este pedido de disculpas que, como es fórmula actual, no reconoce el error, sino que lo condiciona a “que alguien se haya sentido ofendido”:

A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. — Alberto Fernández (@alferdez) June 9, 2021

El día en que un político comience su retractación diciendo “Ofendí y por eso pido disculpas”, estaremos en otra Argentina. Por ahora, estamos en ésta, torpe y prepotente. Si alguien se sintió ofendido por estas palabras, cumplieron con su propósito.