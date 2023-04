Polémica por la cuenta secundaria de Elon Musk en Twitter: dice ser su hijo y se burla de otros usuarios

escuchar

Elon Musk estuvo en el foco de una nueva polémica cuando se descubrió que utiliza una cuenta secundaria en Twitter en la que trata temas “polémicos” y burla a otros usuarios.

@ErmnMusk es el nombre de esta cuenta en donde tiene un comportamiento por demás inusual. Como fecha de cumpleaños puso el día en el que nació su hijo, X Æ A-12, y tiene como nombre Elon Test. En este perfil habla sobre cuestiones sexuales que llaman la atención o se burla de otros usuarios. La cuenta acumula 47.000 seguidores.

La captura que delató al CEO de la red social.

El CEO de Twitter no se pronunció al respecto de manera oficial, pero no hay muchas dudas de que es una de sus tantas actitudes extrañas a la cual tiene acostumbrados a sus seguidores.

Elon Musk anunció que lanzará una aplicación de inteligencia artificial para competir contra ChatGPT

Después de haber pedido una pausa en los avances sobre inteligencia artificial, el multimillonario Elon Musk anunció este lunes que irrumpirá en el sector. Lanzará una aplicación a la que llama “Truthgpt”, en un aparente desafío a Chatgpt, el popular chatbot de OpenAI.

“Voy a poner en marcha algo que llamo TruthGPT, una inteligencia artificial que busque la verdad máxima e intente comprender la naturaleza del universo”, dijo Musk en una entrevista con la cadena FOX News que se emitirá este lunes. A lo largo de la entrevista, el empresario, dueño de Tesla, SpaceX y Twitter, intentó justificar este lanzamiento con su posición anterior. “Creo que este podría ser el mejor camino hacia la seguridad, en el sentido de que una IA que se preocupe por entender el universo, es poco probable que aniquile a los humanos porque somos una parte interesante del universo”.

El software de IA se convirtió en uno de los más populares a nivel mundial.

El multimillonario admitió que la inteligencia artificial puede tener un impacto negativo en la sociedad y no descartó su utilización como elemento de manipulación para las elecciones. Habló de un efecto “calamitoso”, si no se gestiona adecuadamente. “La IA es más peligrosa que, digamos, el diseño o el mantenimiento de la producción de aeronaves mal administrados o la producción de automóviles deficientes en el sentido de que tiene el potencial, por pequeño que sea, se puede considerar esa probabilidad, pero no es trivial; tiene el potencial de destrucción de la civilización”, dijo Musk.

El empresario recordó que ya había advertido antes sobre sus riesgos al expresidente Barack Obama a quien le detalló los peligros de las capacidades del software. Entonces llegó a pedir una regulación. “Lo vi suceder mucho antes de GPT-1, por lo que traté de advertir al público durante años”, dijo. “La única reunión individual que tuve con Obama como presidente no fue para promocionar a Tesla o SpaceX, sino para fomentar la regulación de la IA”.

La empresa X.AI

Según publicó el viernes el Financial Times, Musk fundó una empresa llamada X.AI, con sede en Nevada, que competirá con OpenAI, la start-up californiana que desarrolló el ChatGPT, un programa de inteligencia artificial capaz de interactuar con humanos y producir todo tipo de textos.

El éxito de la interfaz de OpenAI, desde su lanzamiento a finales de noviembre, ha provocado una competencia en el desarrollo de esta tecnología debido a su gran potencial. Según varios medios especializados, el dueño de Twitter, Tesla y SpaceX ha contratado a Igor Babuschkin y Manuel Kroiss, ambos procedentes de DeepMind, la rama de IA de Alphabet (matriz de Google), también metida en la disputa por el control de esta tecnología.

Este movimiento de Musk choca con la postura pública que sostuvo él mismo el mes pasado, cuando firmó un llamamiento para hacer una pausa en el desarrollo de la IA. Los cientos de firmantes que apoyaron este texto advirtieron de los riesgos que tiene esta tecnología y se preguntaron: “¿Es deseable desarrollar mentes no humanas que, en última instancia, podrían superarnos en número e inteligencia y sustituirnos?”.

