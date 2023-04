Elon Musk mostró en un evento en Miami cómo está hoy su hijo de dos años

escuchar

El multimillonario y emprendedor tecnológico Elon Musk y la cantante canadiense Grimes (cuyo nombre real es Claire Boucher), le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en 2020. Ahora, X AE A-XII tiene dos años e hizo una aparición especial en un evento celebrado el martes en el hotel Fontainebleau de Miami. El pequeño sacó el lado paternal del fundador de Tesla, quien fue captado en varias fotografías mientras interactuaba con él.

De pelo rubio ceniza y vestido con una remera gris, pantalones negros y zapatillas a juego, el niño merendaba y se sentaba en el regazo de su padre, quien dio el discurso de apertura titulado “Twitter 2.0. From Conversations to Partnerships”. Linda Yaccarino, presidenta de publicidad global y asociaciones de NBC Universal, acompañó a Musk en el escenario como parte de la conferencia de marketing Possible.

El CEO de Twitter, Elon Musk, carga a su hijo cuando se va después de hablar en una conferencia de marketing en Florida Rebecca Blackwell - AP

Esta no es la primera vez que el magnate lleva a “X”, como le dicen, a algún evento de trabajo. También estuvo en las oficinas de Twitter en octubre pasado para cerrar el acuerdo de compra de esta empresa. Asimismo, el empresario publicó fotos de su hijo en San Francisco durante un viaje en diciembre pasado.

Las nuevas imágenes tomadas en el evento de Miami mostraron a Musk sosteniendo a su hijo mientras este saludaba a los demás asistentes. El pequeño lucía cercano a su padre, quien lo llevó consigo mientras escuchaba la conferencia.

¿Cuántos hijos tienen Elon Musk y Grimes?

En 2020, cuando la entonces pareja anunció el nacimiento de su primer bebé, Musk escribió en su cuenta de Twitter: “Mamá y bebé están bien”. A continuación, reveló que su nombre era X AE A-XII, siglas que se volvieron tendencia porque muchos se preguntaban tanto su significado como la manera en la que se pronunciaban.

Posteriormente, en marzo del año pasado, la cantante y el CEO de Twitter le dieron la bienvenida a su segundo hijo juntos, una hija a la que nombraron Exa Dark Sideræl y que nació por gestación subrogada. En ese momento, la noticia sorprendió. Grimes hizo el anuncio a través de un artículo en la revista Vanity Fair, luego de que el periodista del mismo medio, Devin Gordon, escuchara el llanto de un bebé.

Elon Musk y Grimes en la Met Gala 2018 AFP

La pareja se separó en septiembre de 2021, pero Grimes describió su relación como “fluida” cuando confirmó el nacimiento de su segundo hijo: “Probablemente, me referiría a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos y nos vemos todo el tiempo. Simplemente tenemos nuestras propias cosas y no espero que las personas lo entiendan”.

Musk también es padre de gemelos nacidos en noviembre de 2021 de la ejecutiva de su empresa Neuralink, Shivon Zilis. Además, antes de divorciarse en 2008 de su primera esposa, Justin Wilson, tuvo con ella a Nevada, su primera hija que murió a las 10 semanas de vida en 2002. Dos años después, concibieron a su primer par de gemelos y posteriormente le dieron la bienvenida a trillizos a través de la fertilización in vitro.

En octubre del año pasado, Musk explicó en un evento por qué deseaba que las familias fueran numerosas. “La civilización se va a desmoronar. Recuerden mis palabras (... ) No hay suficiente gente”, afirmó entonces en una postura que llevó a su cuenta de Twitter y en la que dijo que la baja tasa de natalidad sería un problema para la humanidad.

