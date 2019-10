Por qué el agua de la canilla sale con aroma y sabor extraño en algunos hogares

Desde AySA aseguran que la calidad del agua y su potabilidad no están en riesgo Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2019 • 17:51

Quienes beben agua de la canilla fueron los primeros que lo notaron: sale con un sabor y un aroma distinto al habitual. Desde el sábado, el día del temporal, en distintos hogares de Buenos Aires y con diferente intensidad, el agua se siente extraña inclusive en la ducha. Pero desde AySA comunicaron que no hay nada que temer, según el comunicado que compartieron: "De ninguna manera esto afecta la potabilidad, la cual está garantizada por la empresa".

"Esto se debe a modificaciones, que de forma esporádica y excepcional, se producen en el Río de la Plata. Salvo un olor o un sabor que no es el habitual, este hecho no representa ningún problema ni entraña peligro alguno para la salud", explican desde la empresa que provee los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Consultados por LA NACION, no dieron detalles de las zonas afectadas ni de cuándo el servicio volverá a la normalidad. Solo dijeron que, en relación al fin de semana, hoy bajaron los reclamos de los usuarios.

El agua marrón del Río de la Plata tarda entre cinco y seis horas en llegar a las canillas de los vecinos, un proceso detallado el mes pasado en esta nota. Esto incluye un monitoreo y un control riguroso que aseguran la calidad del agua suministrada.

Cómo es el proceso en la Planta Potabilizadora General San Martín 03:23

Video

Los reclamos en las redes