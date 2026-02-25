Cuidado con los bigotes de los gatos: lo que todo dueño debe saber

Los bigotes de los gatos, también llamados vibrisas, cumplen funciones esenciales para su percepción del entorno y supervivencia, aunque es común encontrarlos caídos en distintos lugares de la casa.

Los bigotes largos y blancos de los gatos son un elemento característico de estos animales. Aunque algunas personas consideran recortarlos por motivos estéticos o por molestias, estos pelos cumplen funciones específicas que los hacen indispensables.

Contienen receptores nerviosos sensibles a presión y movimiento (Foto: iStock) eclipse_images

Función sensorial de los bigotes

Según expertos de Royal Canin, los bigotes contienen receptores nerviosos extremadamente sensibles a la presión y al movimiento. Esta sensibilidad les permite detectar objetos y otros animales en su entorno, especialmente útil en condiciones de poca luz.

Durante la caza, los gatos mueven sus bigotes hacia delante y hacia los lados para determinar el espacio disponible. Cuando están en reposo, pero perciben una amenaza, los pliegan hacia los lados de su cara para protegerlos.

Especialistas de Vitakraft señalan que la longitud de los bigotes suele ser similar a la anchura del cuerpo del gato, lo que les permite:

Calcular cómo entrar en espacios estrechos.

Detectar agentes atmosféricos como la humedad o la presión, factores que influyen en su orientación y supervivencia.

Causas de la caída de los bigotes

Al igual que el resto del pelaje, los bigotes pueden caerse y regenerarse. Los veterinarios de Royal Canin consideran normal la pérdida ocasional de uno de estos pelos.

No obstante, si un dueño nota que los bigotes se caen con mayor frecuencia de lo habitual, se recomienda consultar con un veterinario para descartar problemas de salud.

Nunca se deben cortar ni tirar de los bigotes, ya que esto “les puede causar un dolor intenso o puede impactar su forma de calcular los espacios”.

La afectación de los bigotes puede provocar que algunos gatos choquen con objetos, fallen saltos o tengan dificultades para moverse en la oscuridad.

Por María Camila Salas Valencia