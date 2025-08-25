Cómo cuidar la lengua de suegra en interiores y aprovechar sus propiedades

En numerosos hogares, una planta destaca no solo por su estética, sino también por sus beneficios adicionales. En este caso, la lengua de suegra, o Sanseviera trifasciata, se ganó un lugar privilegiado por su fácil cuidado y particular aspecto. Según los expertos, actúa como un escudo protector contra las malas energías y purifica el aire.

¿Cómo optimizar el cuidado de la lengua de suegra en interiores para maximizar sus beneficios?

La lengua de suegra es una planta adaptable, pero algunos cuidados básicos aseguran su óptimo desarrollo y la maximización de sus propiedades. En ese sentido, la arquitecta y experta en decoración, Laura Cordero, recomendó colocar la planta dentro de los dormitorios o en otros lugares del hogar como la entrada principal, ya que, según ella, sus hojas mantendrán el espacio libre de malas vibras.

Los beneficios de la planta lengua de suegra

¿De qué manera la lengua de suegra protege contra las malas vibraciones?

La creencia en las propiedades protectoras de la lengua de suegra se remonta a antiguas tradiciones. Laura Cardona explica que esta planta actúa como un escudo. En sus redes sociales, afirma que “Bloquea las malas vibras, protege el espacio y ayuda a mantener la energía del hogar clara y equilibrada. Es fuerte, resistente y refleja eso mismo; fortaleza interior, limpieza energética y protección” y agregó: “Hay algo muy poderoso, cuando el ambiente está muy cargado, esta planta lo absorbe todo. Puede empezar a secarse, enfermarse o morir, como si tomara ese peso energético para que vos no lo hagas”. Esta capacidad de absorber la energía negativa la convierte en una aliada para mantener un ambiente armonioso en el hogar.

Más allá de las creencias populares, la lengua de suegra cuenta con respaldo científico en cuanto a sus propiedades purificadoras del aire. La arquitecta destaca que la NASA incluyó esta planta en su estudio de plantas purificadoras de aire.

Según este estudio, la Sanseviera ayuda a eliminar toxinas como el benceno y el formaldehído, lo que libera oxígeno durante la noche. Es por ello que la convierte en una excelente opción para colocar en dormitorios y otros espacios cerrados.

La lengua de suegra ayuda a eliminar toxinas durante la noche FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

La absorción de energías negativas por parte de la lengua de suegra

Según Cardona, una señal de que la lengua de suegra absorbe energías negativas es que la planta comience a secarse, enfermarse o morir. Esto indicaría que tomó el “peso energético” del ambiente para proteger a los habitantes del hogar, según sostiene Laura Cordero en su clip.

La lengua de suegra es más que una planta ornamental, ya que, sus propiedades purificadoras, su capacidad para proteger contra las malas energías y su fácil cuidado la convierten en una opción ideal para cualquier hogar. Como señala la experta: “si sentís que tu casa necesita un pequeño guardián verde, esta es la señal”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Stephany Guzmán Ayala.