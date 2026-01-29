Por qué no debes mirar el celular al despertar

La tecnología avanza día tras día, al igual que la necesidad de millones de personas por estar conectadas todo el tiempo. Prácticamente, mirar el celular al despertar ya es una práctica común para muchos usuarios.

De acuerdo con un articulo de la Revista Movi, a las personas les resulta difícil evitar ver el celular a primera hora del día porque navegar por las redes sociales desencadena la liberación de dopamina, hormona que produce bienestar.

Además de problemas relacionados con la salud mental, usar el celular de manera prolongada puede afectar a tu cuerpo Freepik

Aunque dicha hormona les hace sentir bien, a largo plazo puede provocar las siguientes consecuencias para la salud mental:

Provoca ansiedad: Si miras la pantalla de tu celular cuando recién abres los ojos, provocas que tu cerebro se ponga en alerta inmediata y esto aumenta el cortisol (la hormona del estrés), así como la ansiedad.

Incrementa el estrés: Las actualizaciones del trabajo, redes sociales o noticias pueden generar una sensación de presión, marcando ese estado anímico durante todo el día.

Afecta el ciclo de sueño: La luz azul artificial que emiten las pantallas de los celulares puede alterar los ciclos naturales de sueño-vigilia, esto de acuerdo con el portal de divulgación BrainFacts.

Aumenta la procrastinación: Según la compañía de healthcare Advisory Board, la dopamina que produce ver el celular al despertar puede dificultar la transición a actividades más significativas, lo que reduce la productividad en general.

Lo recomendable es evitar usar el celular los primeros 30 minutos después de despertar. En lugar de eso, puedes hacer ejercicios de respiración, beber agua, planificar tus actividades, estirarte y dejar que la luz del sol entre en tu cuarto.

Estas actividades permiten que el cerebro despierte de manera progresiva y natural, sin necesidad de forzarlo. Además, apoyan a tu salud emocional.

Puedes sufrir de irritación ocular si utilizas tu celular a una distancia corta Freepik

A nivel físico, según un informe de la Asociación Estadounidense de Optometría (AOA, por sus siglas en inglés), la luz azul del celular puede desencadenar problemas en la vista, por ejemplo:

Fatiga visual digital.

Ojos secos.

Irritación ocular (ardor y escozor).

Visión borrosa.

Problemas de sueño.

Dolores de cabeza.

Dolor de cuello y hombros.

Esta asociación recomienda visitar a un médico optometrista en caso de presentar los anteriores síntomas.

¿Cómo proteger tu vista del celular?

Para prevenir molestias y problemas mayores, la Asociación Estadounidense de Optometría ha emitido una serie de consejos para regular el uso del celular y otros dispositivos electrónicos:

Apaga tus dispositivos digitales al menos una hora antes de acostarte.

Adopta la regla 20-20-20: cuando utilices cualquier dispositivo, cada 20 minutos aparta tus ojos de la pantalla y mira algo que esté a 20 pies de distancia (6 metros aproximadamente) durante 20 segundos, lo que favorecerá al parpadeo.

Mantén una distancia cómoda con tu dispositivo digital; utiliza la función de zoom manual para ver letras pequeñas y otros detalles, en lugar de acercar el celular a tus ojos.

Adapta tu celular a tus necesidades, por ejemplo, utiliza un filtro antideslumbrante para disminuir la cantidad de luz azul reflejada desde la pantalla.

Recuerda que el celular puede ser una gran herramienta de trabajo y una fuente de entretenimiento; sin embargo, tu vida diaria no debe girar alrededor de la tecnología.