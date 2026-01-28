El significado real de que una persona rechace los abrazos, según la psicología

Especialistas en comportamiento analizan las razones de que una persona rechace los abrazos. Los informes sobre salud mental detallan que la respuesta reside en la historia personal. Los sujetos que eligen el distanciamiento físico manifiestan una preferencia por la lejanía corporal en sus vínculos.

¿Por qué algunas personas rechazan los abrazos?

Especialistas en comportamiento pusieron la lupa sobre la conducta negativa de una persona frente a un gesto de acercamiento. El abrazo representa un acto de cariño y confianza para muchos individuos, un gesto que resulta común entre parejas, familiares y amigos, pero que también causa rechazo en otros sujetos.

El abrazo es un gesto de amor y confianza entre amigos y parejas PEDRO MATTEY� - AFP�

Un informe que publicó el sitio La Vanguardia detalla varias causas para esta decisión de mantener la distancia con el prójimo. Los expertos en psicología vinculan estas razones con experiencias infantiles, aspectos culturales y factores biológicos. La investigación profunda sobre este tema indica que la crianza de una persona se asocia de forma directa con la actitud de evitar el contacto físico. El entramado cerebral de las personas determina la toma de distancia ante el acercamiento de otro.

La influencia de la crianza y el entorno familiar

El entorno de crecimiento define las preferencias afectivas en la madurez. Los profesionales de la salud mental subrayan la importancia de los primeros años de vida. “Si creciste en un entorno donde el contacto físico brillaba por su ausencia, es probable que desarrolles una preferencia por mantener las distancias en tu vida adulta”, citó La Vanguardia.

La ausencia de contacto físico durante la crianza condiciona la preferencia por la distancia corporal en los vínculos familiares de la etapa adulta Mariana Roveda

La falta de estímulos táctiles durante la niñez moldea la respuesta cerebral ante el afecto, ya que las personas se acostumbran a la lejanía como una norma de convivencia. El estilo de apego inseguro aparece como uno de los motivos para entender la conducta de quienes toman distancia. Asimismo, las diferencias culturales también influyen en la decisión de evitar el acercamiento de otro, ya que cada sociedad establece límites distintos para el espacio personal y la privacidad del cuerpo.

Factores psicológicos y salud mental

La autoestima funciona como un determinante central para comprender la resistencia a las muestras de cariño, ya que el ánimo alicaído impulsa a las personas al aislamiento. Los sujetos prefieren evitar cualquier tipo de contacto cuando atraviesan momentos de fragilidad emocional. “Este rechazo simplemente es una forma de protegerse de la vulnerabilidad que implica el contacto físico”, expresaron los profesionales sobre esta conducta.

¿Por qué nos gusta tanto abrazar?

El deseo de preservar el espacio personal motiva el alejamiento, una actitud que, según los psicólogos, requiere ayuda profesional. Los trastornos de ansiedad y la depresión también influyen en el rechazo del contacto físico. “Las personas que lo sufren pueden experimentar el contacto físico como una invasión de su espacio personal, lo que les genera todavía más ansiedad. En estos casos el rechazo actúa como un mecanismo de defensa”, subrayó La Vanguardia.

Beneficios del contacto corporal para el organismo

La ciencia destaca que los abrazos son gestos de amor necesarios para los seres humanos, ya que ofrecen beneficios emocionales, mentales y físicos para el día a día. La salud mental de cada individuo mejora con el contacto frecuente.

Los abrazos ayudan a reducir el estres VGstockstudio - Shutterstock

El sentido del tacto genera endorfinas y procesa las señales neurológicas de forma positiva. El organismo responde al estímulo con la reducción del estrés. El contacto genera una sensación de bienestar inmediato. Una investigación del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP) aporta datos relevantes. Según el estudio, los abrazos “mejoran las relaciones matrimoniales y familiares, combaten el insomnio, reducen el estrés y aumentan la autoestima, estimulan el desarrollo neuronal y la supervivencia y pueden prevenir y reducir enfermedades”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.