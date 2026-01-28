Atardeceres en Buenos Aires: cuándo son los shows de música gratis y en qué parques se hacen

Verano en Buenos Aires presenta un ciclo de música al aire libre todos los fines de semana hasta el 8 de febrero
Atardeceres es un ciclo gratuito de música al aire libre que, durante tres fines de semana, transforma parques y plazas porteñas en puntos de encuentro con shows y activaciones. La programación continúa el sábado 31 de enero y domingo 1.° de febrero, y vuelve el sábado 7 y domingo 8 de febrero.
Los sábados, la propuesta organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño apunta a un público joven con géneros como el indie, pop rock, urbano y cierre con DJ.
Mientras que los domingos suma un perfil más familiar, con peña, folklore y cierre con karaoke, además de foodtrucks y puestos de hidratación para recargar botellas.
Habrá activaciones en los predios como pórticos refrescantes, zonas Outfit Check con espejos, bicicleteros, freestylers y beatboxers, bailarines, burbujero y photo opportunity.
Programación de Atardeceres
Sábado 31 de enero
Parque Rivadavia (host: Ela Gonzalez):
- 18 DJ Finger Blass;
- 19 Tobias Indigo;
- 20 Santi Muk;
- 21 DJ Finger Blass.
Parque Ferroviario (host: Zepe Qu):
- 18 DJ Fun Killer;
- 19 Amantes;
- 20 Alan Lez;
- 21 Chita.
Domingo 1.° de febrero
Parque Rivadavia (host: Wiwi):
- 18 DJ La Re Fiesta;
- 19 Tangumbieros;
- 20 Sandwich Piano Bar;
- 21 DJ La Re Fiesta.
Parque Ferroviario (host: Agus Contepomi):
- 18 DJ Pato Smink;
- 19 Valen Bonetto;
- 20 Dos Mas Uno.
Sábado 7 de febrero
Parque Los Andes (host: Ela Gonzalez):
- 19 Hello Lola;
- 21 DJ Ramiro Jota.
Domingo 8 de febrero
Parque Los Andes (host: Wiwi):
- 19 Marcelo Dellamea (Solo);
- 20 Sofia Viola & Mel Muniz;
- 21 DJ La Re Fiesta.
Cuándo y dónde es Atardeceres en CABA
- Fechas: sábado 31 de enero y domingo 1.° de febrero; sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026.
- Horarios: sábados y domingos, de 18 a 22.
- Sedes: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4900, Caballito); Parque Ferroviario (Moldes 1300, Colegiales); y Parque Los Andes (Concepción Arenal 4100; Chacarita).
- Entradas: acceso libre y gratuito.
- Más información: Instagram @VeranoenBuenosAires.
