Atardeceres en Buenos Aires: cuándo son los shows de música gratis y en qué parques se hacen

Verano en Buenos Aires presenta un ciclo de música al aire libre todos los fines de semana hasta el 8 de febrero

Los sábados, la propuesta apunta a un público joven con géneros como el indie, pop rock, urbano y cierre con DJ
Atardeceres es un ciclo gratuito de música al aire libre que, durante tres fines de semana, transforma parques y plazas porteñas en puntos de encuentro con shows y activaciones. La programación continúa el sábado 31 de enero y domingo 1.° de febrero, y vuelve el sábado 7 y domingo 8 de febrero.

Los sábados, la propuesta organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño apunta a un público joven con géneros como el indie, pop rock, urbano y cierre con DJ.

Mientras que los domingos suma un perfil más familiar, con peña, folklore y cierre con karaoke, además de foodtrucks y puestos de hidratación para recargar botellas.

Habrá activaciones en los predios como pórticos refrescantes, zonas Outfit Check con espejos, bicicleteros, freestylers y beatboxers, bailarines, burbujero y photo opportunity.

Programación de Atardeceres

Sábado 31 de enero

Parque Rivadavia (host: Ela Gonzalez):

  • 18 DJ Finger Blass;
  • 19 Tobias Indigo;
  • 20 Santi Muk;
  • 21 DJ Finger Blass.

Parque Ferroviario (host: Zepe Qu):

  • 18 DJ Fun Killer;
  • 19 Amantes;
  • 20 Alan Lez;
  • 21 Chita.

Domingo 1.° de febrero

Parque Rivadavia (host: Wiwi):

  • 18 DJ La Re Fiesta;
  • 19 Tangumbieros;
  • 20 Sandwich Piano Bar;
  • 21 DJ La Re Fiesta.

Parque Ferroviario (host: Agus Contepomi):

  • 18 DJ Pato Smink;
  • 19 Valen Bonetto;
  • 20 Dos Mas Uno.
Sábado 7 de febrero

Parque Los Andes (host: Ela Gonzalez):

  • 19 Hello Lola;
  • 21 DJ Ramiro Jota.

Domingo 8 de febrero

Parque Los Andes (host: Wiwi):

  • 19 Marcelo Dellamea (Solo);
  • 20 Sofia Viola & Mel Muniz;
  • 21 DJ La Re Fiesta.

Cuándo y dónde es Atardeceres en CABA

  • Fechas: sábado 31 de enero y domingo 1.° de febrero; sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026.
  • Horarios: sábados y domingos, de 18 a 22.
  • Sedes: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4900, Caballito); Parque Ferroviario (Moldes 1300, Colegiales); y Parque Los Andes (Concepción Arenal 4100; Chacarita).
  • Entradas: acceso libre y gratuito.
  • Más información: Instagram @VeranoenBuenosAires.

