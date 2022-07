¿Por qué nos mareamos en los medios de transporte?

Aunque en el día a día las personas se suelen adaptar a los síntomas que tienen ante distintas situaciones, es fundamental comprender que la mayor parte de las sensaciones desagradables tienen una solución, es decir, que la vida puede ser más liviana si se busca resolver la problemática. Zenelis Mareos lanzado al mercado argentino, recientemente, contiene meclizina: una fórmula puntual para aquellas personas que experimentan mareos al viajar en algún medio de transporte, ya sea un auto, un tren, un colectivo o un avión.

Entender para cambiar

Un claro ejemplo para comprender el proceso a raíz del cual se produce la cinetosis (mareos a causa de viajar), es el que transcurre cuando una persona está leyendo en su teléfono celular mientras viaja en el autobús. Sus ojos están enfocados en algo que no está en movimiento (en este caso, el teléfono celular) pero su oído interno percibe el movimiento propio del transporte y, a raíz de esa situación, el cerebro recibe señales que no coinciden, que se contradicen entre sí (movimiento vs. no movimiento) y es ahí en donde surge la sensación de mareo. Esta “información errónea” puede producirse tanto a través del oído interno, como de los ojos, los músculos o las articulaciones.

Zenelis Mareos

Tips para tener en cuenta antes de viajar

· Evitar comidas pesadas y alcohol

· Evitar el tabaco

· Evitar alimentos ricos en histamina (queso/atún/salame)

· Descansar

Tips para tener en cuenta durante el viaje

· Evitar ambientes cerrados

· Colocarse en el lugar de menor movimiento (por ejemplo: adelante en el auto)

· Evitar leer

· Fijar la vista en un punto del horizonte

· Mirar en la dirección de avance

Hay una solución

A pesar de que muchos tienen en cuenta estos consejos y los aplican en su día a día, a veces el cuerpo puede jugar en contra y los síntomas de mareo o náuseas pueden ocurrir igual. Por este motivo, es fundamental tener a mano Zenelis Mareos, que contiene Meclizina clorhidrato 25 mg., es de venta libre y se consigue en todas las farmacias del país.

Zenelis Mareos esta indicado para el manejo de las náuseas, vómitos y mareos asociados al movimiento en medios de transporte, en adultos mayores de 18 años. La dosis diaria es de 1 a 2 comprimidos por vía oral, con un vaso con agua, en cualquier momento del día. Puede administrarse, entre media hora y una hora antes del viaje.

Es importante comprender que Zenelis Mareos debe ser utilizado solamente para los mareos, náuseas o vómitos que puedan ocurrir en medios de transporte terrestres, marítimos o aéreos. Es decir, no a raíz de mareos que se produzcan por otras causas.

Porque el viajar debería ser un placer, un espacio de distensión, observación de lo que se encuentra alrededor, inspiración, calma y disfrute, es alentador que existan este tipo de soluciones a problemas que se experimentan a diario.

_______________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.