Los sándwiches argentinos que aparecen entre los más icónicos del mundo según TasteAtlas

El ranking internacional destaca preparaciones de distintos países y vuelve a poner en foco a cuatro platos clásicos locales para comer entre panes
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TasteAtlas actualizó su listado de los 100 mejores sándwiches del mundo y, entre recetas de Vietnam, Turquía, Estados Unidos, México, Italia y otros destinos gastronómicos, la Argentina aparece representada por algunos de sus bocados más reconocibles. El ranking, publicado por la guía gastronómica internacional, se construye a partir de valoraciones de usuarios y mecanismos propios de validación de votos.
En la edición actuliazada al 15 de abril de 2026, la plataforma TasteAtlas informó que registró 27.182 calificaciones para su listado global de sándwiches, de las cuales 18.978 fueron reconocidas como legítimas por su sistema. Dentro de ese mapa mundial, los sándwiches argentinos que se destacan son el sándwich de lomo, el choripán y el sánguche de milanesa.
El lomito, el sándwich argentino mejor ubicado
El sándwich de lomo, también conocido como lomito, figura entre los representantes argentinos mejor posicionados, en el puesto 11 con 4,3 puntos. TasteAtlas lo identifica como una preparación asociada a la provincia de Córdoba y lo describe como uno de los clásicos del país dentro de su categoría de sándwiches argentinos.
Su fórmula explica buena parte de su popularidad: carne vacuna en fetas finas, pan blando, vegetales, aderezos y, en muchas versiones, jamón, queso y huevo. Es un sándwich abundante, de impronta urbana y rutera, que suele aparecer en bares, lomiterías, carritos y restaurantes informales.
A diferencia de otros bocados más minimalistas, el lomito argentino se apoya en la idea de exceso: no busca ser liviano, sino completo. Esa contundencia es una de las claves por las que suele funcionar tan bien en rankings internacionales, donde se valoran tanto el sabor como la identidad local.
Sánguche de milanesa: el orgullo tucumano
El sánguche de milanesa también aparece en el radar internacional de TasteAtlas en 16° lugar también con 4,3 puntos. La plataforma lo presenta como una preparación tradicional de la Argentina, especialmente vinculada con Tucumán, y lo describe como un pan abierto y relleno con milanesa, mayonesa, tomate, cebolla y lechuga.
La versión tucumana tiene un peso propio dentro del mapa gastronómico nacional. No es solo una milanesa entre panes: suele tener pan tipo sanguchero, carne fina, vegetales frescos y aderezos que completan una combinación contundente y popular.
Su presencia en el ranking confirma algo que en el norte argentino se sabe desde hace décadas: el sánguche de milanesa no es una solución rápida, sino una especialidad con identidad regional.
Choripán: el clásico de la parrilla y la calle
El puesto 19 con 4,2 puntos del ranking de TasteAtlas figura el choripán, otro de los emblemas argentinos. La guía lo define como una comida callejera argentina hecha con chorizo servido dentro de un pan crocante y acompañado por distintos condimentos.
Su fuerza está en la simpleza. Pan, chorizo y chimichurri o salsa criolla alcanzan para construir uno de los sándwiches más reconocibles del país. Es parte del asado, de la previa de la cancha, de las parrillas al paso y de los puestos urbanos.
En términos culturales, el choripán funciona casi como una síntesis de la cocina popular argentina: parrilla, pan, grasa, acidez y salsa. No necesita una elaboración compleja para ser identificable; su valor está en el rito y en el punto justo del chorizo.
Bondipan: otro clásico argentino
El bondipan completa el grupo de sándwiches argentinos destacados por TasteAtlas en el puesto 66 con 4 puntos. Aunque la guía lo presenta como un plato similar al choripán, lo cierto es que no es un sándwich con embutido, sino con bondiola de cerdo asada o a la parrilla y servida en pan francés crocante.
Su identidad también está ligada a la comida al paso. La diferencia está en el corte: la bondiola aporta una textura más tierna y jugosa, con grasa suficiente para sostener el sabor sin necesidad de demasiados agregados. Puede llevar limón, chimichurri o alguna salsa picante, aunque su atractivo principal está en la combinación directa de pan, carne de cerdo y fuego.
Qué dice el ranking sobre la cocina argentina
La presencia argentina en TasteAtlas no sorprende por sofisticación técnica, sino por identidad popular. Los sándwiches destacados no nacen como platos de alta cocina, sino como comidas accesibles, urbanas, callejeras o de mostrador.
El dato también ayuda a leer una tendencia: los rankings internacionales suelen premiar preparaciones con arraigo territorial claro. En ese sentido, el lomito, el choripán y el sánguche de milanesa funcionan como platos fáciles de reconocer, explicar y recomendar.
La Argentina no entra al listado por una única receta, sino por una forma de comer: pan, carne, aderezo, abundancia y sabor directo.
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