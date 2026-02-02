Portal 2/2: rituales para aprovechar su energía

Este lunes 2 de febrero se abre el portal energético 2/2. Para los creyentes de lo esotérico, es una ventana vibracional de gran relevancia en el calendario. Se trata de un evento que concentra energías que ofrecen la posibilidad de potenciar la manifestación y resolución de conflictos. Para aprovechar su energía, se pueden realizan diferentes rituales.

Para la numerología, el número dos representa la dualidad, el equilibrio, la cooperación y las relaciones. Al repetirse la cifra, se genera una sinergia que invita a trabajar los vínculos afectivos, la diplomacia y la armonía interna.

El portal 2/2 se centra en la armonía y los vínculos Copilot

En ese sentido, la energía disponible permite canalizar intenciones relacionadas con el “nosotros”, lo que facilita la empatía y la unión de fuerzas para proyectos comunes. Es una oportunidad para dejar atrás la individualidad rígida y abrirse a la recepción y el intercambio con el entorno.

A continuación, unos rituales para sintonizar con la frecuencia numérica del portal 2/2.

Ceremonia de equilibrio y armonía vincular

Ceremonia de armonía vincular para el portal energético 2/2 Gemini

Este ritual busca sanar asperezas en relaciones ―ya sean de pareja, amistad o laborales― y atraer la paz a la convivencia diaria. El 2, como regente de la unión, actúa como un puente para suavizar tensiones.

Para ello, se necesita una vela blanca, un sobre de papel, una rama de canela y una birome de tinta azul.

Estos son los pasos a seguir para hacer la ceremonia de equilibrio y armonía vincular:

1 Escritura

Escribir en el papel el nombre de la persona con la que se desea mejorar el vínculo o, en su defecto, la palabra “Armonía”.

2 Encendido de la vela

Encender la vela blanca en un lugar tranquilo del hogar.

3 Protección y visualización

Colocar la rama de canela sobre el papel y doblarlo hacia adentro, que simboliza la protección de la relación. En tanto, visualizar una luz rosada que envuelve la situación mientras se repite: “Que el equilibrio reine y la dualidad se vuelva unidad”.

4 Cierre

Dejar que la vela se consuma por completo y conservar el sobre en un cajón personal por 22 días.

Baño de descarga y apertura emocional

Esta práctica es ideal para quienes sienten bloqueos al expresar sus sentimientos o desean atraer un compañero de vida. La conexión esotérica aquí reside en limpiar el campo áurico para permitir la entrada de “el otro”.

Baño de descarga y apertura emocional para hacer durante el portal enérgetico 2/2 Gemini

En este caso, se requiere pétalos de dos rosas blancas o rosadas, una pizca de miel y un litro de agua.

Así se hace el baño de descarga y apertura emocional:

1 Preparación

Hervir el agua y, una vez apagado el fuego, añadir los pétalos y la miel. Dejar reposar la mezcla hasta que esté a temperatura ambiente y filtrarla.

2 Baño de descarga

Luego del baño habitual, verter la preparación desde los hombros hacia abajo. Concentrarse en la sensación de apertura y merecimiento de afecto.

3 Cierre

Por último, no secar con toalla; permitir que el agua se evapore naturalmente para que la frecuencia del portal se asiente en la piel.

Ritual de las dos monedas para la abundancia compartida

A diferencia de otros portales, el 2/2 se enfoca en la prosperidad que llega a través de asociaciones, sociedades o el apoyo mutuo. Por lo tanto, este rito ayudará a atraer la abundancia con un otro.

Ritual de las dos monedas para el portal energético 2/2 Gémini

Hace falta dos monedas de curso legal (iguales), sal, azúcar, un hilo rojo y un plato pequeño.

Este es el procedimiento del ritual de las dos monedas:

1 Limpieza

Limpiar las monedas con un poco de sal para quitar energías previas.

2 Unión

Atar ambas monedas con el hilo rojo con dos nudos firmes. Luego, colocarlas sobre el plato en el centro de la mesa principal de la casa. Rodear las monedas con un círculo de azúcar.

3 Activación

Pedir que las alianzas económicas sean fructíferas. Al día siguiente, desatar las monedas y llevar una en la billetera. La otra se entrega a alguien de confianza o se guarda como amuleto en el espacio de trabajo.