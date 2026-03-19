Tendencias de iluminación 2026: lo mejor de Light + Building en Frankfurt

Desde la feria de iluminación más importante del mundo, te contamos cuáles serán los próximos pasos de la luz en el diseño de casas, locales comerciales y hoteles
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“El uso extendido de los LED en los hogares a partir de 2010 revolucionó todo. Después de haber ido achicado las luces cada vez más desde esa fecha, se está volviendo a las luminarias más grandes, como si sintiéramos que algo nos faltaba. Es que, históricamente (más allá de leer a la luz de una vela), el punto de iluminación siempre fue grande y visible", nos dijo el ingeniero y diseñador de iluminación Lance Ollman, ganador del premio al mejor diseño de iluminación alemán junto con su estudio, Jack Be Nimble, durante una recorrida por la espectacular feria Light and Building 2026, en Frankfurt.
“Estas lámparas de vidrio soplado también se ven preciosas durante el día. Y tienen una excepcional transmisión al combinar de iluminación ambiental con luz focalizada y direccional”.
“Algo que me gusta de la marca LedLuks es que su precio no las excluye inmediatamente del proyecto. Son una alternativa muy buena en cuanto a precio-calidad, y a proporción tec-dec“, dice Hollman, usando una expresión que está en boca de todos últimamente. ”Lo técnico y lo decorativo se van fusionando. A partir de una determinada calidad, ya no tenés luminarias súper eficientes que descuiden lo estético, y viceversa", reflexiona Hollman, que fue convocado por World Architects para dar esta charla facilitada por Messe Frankfurt.
Luz y sonido
Las luminarias acústicas con fieltro existen hoy como una categoría consolidada, y cada vez son más los que se suman a la tendencia. Son productos especialmente útiles en espacios de trabajo, y también en cafés, restaurantes y locales comerciales con diseño y mucho público.
Uno de los factores que más ahuyenta de un café o un restaurante es ese ruido que no deja hablar. En Light and Building vimos muchísimas marcas que se ofrecen a solucionar el tema de un modo atractivo y customizado.
“El nivel de luz con el que nos sentimos cómodos es algo muy personal. Lo sentimos cuando llega un compañero de oficina, enciende todo a las 9 de la mañana y nos desestabiliza. Lo mismo pasa con el sonido. Lograr atmósferas agradables requiere de mucha calibración”.
Detalles de exterior
Si hablamos de estética en las luminarias de exterior, no pudimos dejar de advertir una tendencia mimética con lo natural, en lugar de más habitual color negro. Veamos algunos ejemplos destacados, como el que sigue, uno de los ganadores del premio Design Plus otorgado por un jurado especial de Light and Building.
“EL modelo ‘Aurora’, de Dexter Lighting, presenta un diseño inspirado en la naturaleza, emocionalmente atractivo y una luz dirigida hacia abajo, libre de deslumbramientos. La altura ajustable y la estaca integrada permiten una colocación flexible y una adaptación perfecta al entorno. El módulo LED reemplazable es particularmente sostenible, lo que extiende la vida útil de la luminaria. Una solución que brinda alegría y enriquece la atmósfera de los espacios de jardín“.
La preocupación por disminuir al máximo la contaminación lumínica en los exteriores es una constante, se hable de un jardín o de una plaza pública. Se busca tener seguridad sin perder la noche ni afectar la fauna.
Unas pocas firmas mostraron luces de exterior con pies de madera. Y en todos los casos causaron sensación.
Dar en la tecla
Todos estamos hablando de la IA, pero muchas marcas registraron que hay una necesidad de resolver las cosas tocando un botón antes que abriendo una aplicación. Que se puede tener la casa (o parte) domotizada, y querer activar o desactivar algo a mano.
“Cada vez más se busca lo intuitivo; ofrecer una interfase que la gente entienda y pueda controlar fácilmente. Se trata de dar información sin abrumar”, resumió Hollman.
Atmósferas
“Lo peor que podemos hacer es crear luz estática. (En la vida real, afuera, la luz cambia permanentemente, con cada minuto que pasa, o con una pequeña nube que se cruza). Hay que hacer que la iluminación “funcione” todo el día, también cuando está nublado u oscurece temprano“, dijo Hollman cuando nos acercábamos a visitar a la marca italiana Stilnovo, que tanto reedita clásicos modernos como hace lámparas en 3D de última generación.
Allí otro concepto que está en el aire: hacer las cosas a pedido. Pero no hablamos de exigencia, caprichos ni unilateralidad: se trata de “crear con”. “Queremos escuchar las ideas de nuestros clientes”, los oímos decir. (“Es la única manera de progresar”, dijeron sin pensarlo dos veces en el stand de la titánica Trilux, por ejemplo). Hay algo de romántico en ese tipo de asociación, y algo de optimizar recursos humanos, materiales y de stock, en su costado más práctico.
“Parece que estuviéramos hablando de meros productos, ¡pero cuánto nos impacta la luz!“, dijo Hollman cuando salirmos para cruzar de un pabellón a otro de la gigantesca Light and Building y, después de tanta oscuridad, nos recibió un sol tibio que anticipaba la primavera en Frankfurt.
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