Tendencias de iluminación 2026: lo mejor de Light + Building en Frankfurt

Desde la feria de iluminación más importante del mundo, te contamos cuáles serán los próximos pasos de la luz en el diseño de casas, locales comerciales y hoteles

Revista LIVING Inés Marini Escuchar Nota

“El uso extendido de los LED en los hogares a partir de 2010 revolucionó todo. Después de haber ido achicado las luces cada vez más desde esa fecha, se está volviendo a las luminarias más grandes, como si sintiéramos que algo nos faltaba. Es que, históricamente (más allá de leer a la luz de una vela), el punto de iluminación siempre fue grande y visible", nos dijo el ingeniero y diseñador de iluminación Lance Ollman, ganador del premio al mejor diseño de iluminación alemán junto con su estudio, Jack Be Nimble, durante una recorrida por la espectacular feria Light and Building 2026, en Frankfurt.

Una parada en el stand de la marca originaria de Eslovenia Ledluks. En primer plano, sus luminarias 'Fibi' de vidrio soplado; más atrás, su nueva línea 'Flora' Inés Marini

“Estas lámparas de vidrio soplado también se ven preciosas durante el día. Y tienen una excepcional transmisión al combinar de iluminación ambiental con luz focalizada y direccional”.

“Algo que me gusta de la marca LedLuks es que su precio no las excluye inmediatamente del proyecto. Son una alternativa muy buena en cuanto a precio-calidad, y a proporción tec-dec“, dice Hollman, usando una expresión que está en boca de todos últimamente. ”Lo técnico y lo decorativo se van fusionando. A partir de una determinada calidad, ya no tenés luminarias súper eficientes que descuiden lo estético, y viceversa", reflexiona Hollman, que fue convocado por World Architects para dar esta charla facilitada por Messe Frankfurt.

Novedad 2026. Ledluks lanzó 'Flora', una línea pensada para hotelería. Está fabricada a partir de PLA (ácido poliláctico) con un 40% de fibras de madera recicladas e impresa en 3D.

Luz y sonido

Las luminarias acústicas con fieltro existen hoy como una categoría consolidada, y cada vez son más los que se suman a la tendencia. Son productos especialmente útiles en espacios de trabajo, y también en cafés, restaurantes y locales comerciales con diseño y mucho público.

Un comentario aparte mereció esta luminaria con efecto acústico y muy buena distribución de la luz de la espectacular marca Zumtobel. (Dando a entender que no todas las colgantes de fieltro son necesariamente pro). Inés Marini

Uno de los factores que más ahuyenta de un café o un restaurante es ese ruido que no deja hablar. En Light and Building vimos muchísimas marcas que se ofrecen a solucionar el tema de un modo atractivo y customizado.

La división iluminación de Egger montó una instalación de 'Orbit Silent', su luminaria acústica de pared. Inés Marini

“El nivel de luz con el que nos sentimos cómodos es algo muy personal. Lo sentimos cuando llega un compañero de oficina, enciende todo a las 9 de la mañana y nos desestabiliza. Lo mismo pasa con el sonido. Lograr atmósferas agradables requiere de mucha calibración”.

'Edge', de la marca Petfelt, pensada para colocar sobre el lugar de trabajo. Puede ser una solución multifuncional (luz y sonido) o, sin enchufes, tótems meramente acústicos. Inés Marini

Detalles de exterior

Si hablamos de estética en las luminarias de exterior, no pudimos dejar de advertir una tendencia mimética con lo natural, en lugar de más habitual color negro. Veamos algunos ejemplos destacados, como el que sigue, uno de los ganadores del premio Design Plus otorgado por un jurado especial de Light and Building.

Con un tallo color bronce y un sombrerito que recuerda a un hongo (muy estilizado), 'Aurora', de la marca inglesa Dexter Lighting

“EL modelo ‘Aurora’, de Dexter Lighting, presenta un diseño inspirado en la naturaleza, emocionalmente atractivo y una luz dirigida hacia abajo, libre de deslumbramientos. La altura ajustable y la estaca integrada permiten una colocación flexible y una adaptación perfecta al entorno. El módulo LED reemplazable es particularmente sostenible, lo que extiende la vida útil de la luminaria. Una solución que brinda alegría y enriquece la atmósfera de los espacios de jardín“.

Aurora proporciona iluminación de jardín sin deslumbramiento ni dispersar la luz hacia arriba. El resultado; atmósfera agradable y menos contaminación lumínica

La preocupación por disminuir al máximo la contaminación lumínica en los exteriores es una constante, se hable de un jardín o de una plaza pública. Se busca tener seguridad sin perder la noche ni afectar la fauna.

El color cobre en primer plano, en otra instalación de la feria

Unas pocas firmas mostraron luces de exterior con pies de madera. Y en todos los casos causaron sensación.

En el stand de Luce & Light, luminaria 'Olo' de exterior con base de teca tratada para resistir la intemperie Inés Marini

Dar en la tecla

Todos estamos hablando de la IA, pero muchas marcas registraron que hay una necesidad de resolver las cosas tocando un botón antes que abriendo una aplicación. Que se puede tener la casa (o parte) domotizada, y querer activar o desactivar algo a mano.

La reconocida empresa alemana Jung utiliza los colores de Le Corbusier de forma exclusiva y certificada para producir interruptores, enchufes y controles arquitectónicos que integran color y funcionalidad Inés Marini

“Cada vez más se busca lo intuitivo; ofrecer una interfase que la gente entienda y pueda controlar fácilmente. Se trata de dar información sin abrumar”, resumió Hollman.

Interruptores diseñados por Jung junto con el estudio español Melon Breakers. Esta iniciativa los transforma en elementos narrativos y artísticos dentro del ambiente

Atmósferas

“Lo peor que podemos hacer es crear luz estática. (En la vida real, afuera, la luz cambia permanentemente, con cada minuto que pasa, o con una pequeña nube que se cruza). Hay que hacer que la iluminación “funcione” todo el día, también cuando está nublado u oscurece temprano“, dijo Hollman cuando nos acercábamos a visitar a la marca italiana Stilnovo, que tanto reedita clásicos modernos como hace lámparas en 3D de última generación.

Una de las novedades de Stilnovo, la colgante 'Papylia', diseñada por Giuseppe Maurizio Scutellà, que combina la reinterpretación de íconos históricos con elementos contemporáneos

Allí otro concepto que está en el aire: hacer las cosas a pedido. Pero no hablamos de exigencia, caprichos ni unilateralidad: se trata de “crear con”. “Queremos escuchar las ideas de nuestros clientes”, los oímos decir. (“Es la única manera de progresar”, dijeron sin pensarlo dos veces en el stand de la titánica Trilux, por ejemplo). Hay algo de romántico en ese tipo de asociación, y algo de optimizar recursos humanos, materiales y de stock, en su costado más práctico.

Un acercamiento al cuerpo de acrílico de 'Papylia' permite observar su tecnología LED "grabada" en el material. Es una luminaria con alta eficiencia energética y reproducción cromática optimizada Inés Marini

“Parece que estuviéramos hablando de meros productos, ¡pero cuánto nos impacta la luz!“, dijo Hollman cuando salirmos para cruzar de un pabellón a otro de la gigantesca Light and Building y, después de tanta oscuridad, nos recibió un sol tibio que anticipaba la primavera en Frankfurt.