Príncipe Harry. El bochornoso fin de semana en Las Vegas y otras locuras que no deben faltar en su biografía

Silvina Reusmann

Muchos entusiastas de la realeza británica deben estar pensando en este momento que su pobre reina no gana para disgustos. En los últimos tiempos, la familia de Queen Elizabeth ocupó más espacio en las revistas que las Kardashians y el movimiento #FreeBritney juntos lo cual ya es mucho decir. Entre las andanzas del príncipe Andrew y su cuestionable amistad con Jeffrey Epstein y las continuas y devastadoras consecuencias de la aparición de Meghan Markle en la vida de Harry cuando parecía que el chico ya se había rescatado e iba por el buen camino, esa pobre mujer no gana para disgustos. Y ni hablar si le sumamos la entrevista de Oprah a la ex pareja real y algunos comentarios políticamente incorrectos que al parecer salieron dela boca de algunos miembros de la familia. Todos estos temas ya tenían bastante ocupado al estudio de manejo de crisis de la Casa Real que no para de atajar pelotazos de todos los frentes pero como si no alcanzara, ahora Harry está escribiendo sus memorias. Bueno, no él exactamente sino el periodista y ghost writer JR Moehringer, quien tuvo a su cargo la biografía de Andre Agassi, en otras y que tiene la tarea de convertir las palabras del príncipe en un relato atrapante. El acuerdo con Penguin Random House circunda los 20 millones de dólares y ya hay una feroz puja por los derechos de distribución que elevarían la cifra considerablemente. Serán cuatro libros escritos por los Sussex sobre diversos temas aunque, nobleza obliga, el único que nos interesa es la autobiografía del Duque de Sussex. Harry tal vez no sea un talentoso narrador ni contará ya con el apoyo de su familia que le retiró los óbolos reales pero dejó claro que sabe sentarse a negociar un contrato. La necesidad tiene cara de hereje.

Harry y su tapa de The Sun más bochornosa, con fecha cierta: 24 de agosto de 2012. News Group Newspapers Ltd

CERVEZA, MARIHUANA Y UN TRAJE NAZI

Desde su tierna adolescencia, Harry fue el hermano rebelde y descarrilado. Ahí donde William, el heredero al trono, cumplía al pie de la letra el manual del buen gobernante, su hermano se inclinaba por la vida más licenciosa y propia de un adolescente. Indudablemente, las memorias de este joven de 36 años serán mucho más jugosas de lo que podrían ser las del príncipe William. En el lanzamiento del proyecto, Harry anunció que escribe este libro “no como el príncipe sino como el hombre en el que me he convertido”, palabras muy sentidas pero un tanto vagas y que no dan cuenta de lo que todos quieren saber: ¿cuántos capítulos estarán dedicados a los picantes desatinos del príncipe?

Harry y su tapa de The Sun más bochornosa. En 2005, para una fiesta de disfraces, el príncipe vistió un traje nazi. Su hermano, el correctísimo príncipe William, se disfrazó de león. La imagen se reprodujo en todo el mundo.

En 2002, lo pescaron in fraganti fumando marihuana luego de haberlo fotografiado entregado a la bebida en numerosas ocasiones. Consternado, su padre el príncipe Charles, lo llevó a visitar un centro de rehabilitación. En enero de 2005, Harry apareció vestido como un soldado del ejército nazi de Rommel en África, con una esvástica en el brazo tan solo algunas semanas antes de que se conmemorara el 60° aniversario de la liberación de Auschwitz. La fiesta de disfraces tenía como tema “nativos y colonias”, algo ya de por sí es cuestionable y Harry le habría dado una interpretación desafortunada. Por muchos menos, en esta época estaría cancelado de por vida. Tuvo suerte. Su hermano también fue a la fiesta aunque vestido de león y, de onda, podría haberle hecho algún comentario sobre la elección del outfit pero fuentes cercanas dicen que solo atinó a reírse todo el camino de ida, y de vuelta, cuando el daño ya estaba hecho. De haberse tratado de un simple mortal, este hecho habría dinamitado su oportunidad de entrar en la renombrada y elitista Royal Military Academy Sandhurst pero la sangre azul borra manchas mejor que cualquier otro producto.

El Wynn Hotel, un clásico de Las Vegas, donde el príncipe Harry tuvo su noche de locura. No siempre lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas... Shutterstock - Shutterstock

UN PASEO POR LA CIUDAD DEL PECADO

Pasaron los años y más allá de algunas andanzas amorosas, alguna pinta de más en el pub y alguna que otra escapada con amigos, la cosa venía tranquila para Harry. Hasta que en 2012, decidió pasar unas vacaciones en Las Vegas, la famosa ciudad del pecado, el epicentro del exceso para un joven adinerado. Y no siempre, como dice el dicho, lo que pasa en Vegas, queda en Vegas, menos si sos parte de la Familia Real. Harry y sus amigos conocieron algunas chicas en el bar del Wynn Hotel. Primero hicieron una pool party junto al resto de los huéspedes que no se privaron de sacar fotos del príncipe en acción. ¿Acaso creía Harry que con un par de anteojos y un sombrero panamá no lo iban a reconocer? Más tarde, el grupo se fue a la habitación 2401 para disfrutar de la noche de una forma más discreta, entre cocteles y margaritas.

Una imagen de video de Harry y sus amigas después de la pool party, camino a su habitación de hotel.

Se supone que no debía trascender lo que pasó aquella noche en la habitación del Wynn hotel. Tan confiado estaba el joven príncipe en la discreción de sus amigos que se dejó fotografiar corriendo desnudo detrás de las chicas. Sin embargo, alguien del grupo filtró las imágenes a la prensa y el mundo pudo ver al hijo menor de Lady Di disfrutando con amigos de su estadía en la Sodoma y Gomorra norteamericana.

Los medios se divirtieron con la noticia aunque algunos miembros de la Familia Real se rasgaran las vestiduras y salieran corriendo a tratar de frenar lo que ya era un tsunami mediático. Durante ese mismo viaje, Harry, que estaba en su punto más álgido de rebeldía, se refirió de forma bastante denigrante a ciertos compañeros de la milicia. Expresiones como paki, una forma peyorativa de referirse a los paquistaníes, por ejemplo, fueron grabadas por algunos compañeros de juerga y vendidas a los programas de chimentos a cambio de abultadas sumas de dinero.

Una de las amigas de Harry, que tuvo acceso a la habitación 2401 del Wynn Hotel, contó su versión para el diario The People.

Luego de que Harry anunciara la publicación del libro para 2022, en el palacio de Buckingham empezaron a transpirar. Por ahora, solo queda orar y tratar de acercar a Harry a la “the firm” (como se refiere a la Casa Real) para intentar minimizar el impacto. Sea lo que fuere que el destino les depare, solo resta esperar porque como canta Raphael en su famosa canción Escándalo, “si tengo ganas, hago lo que me da la gana. Yo soy el que decide sí o no”. Y Harry lo sabe.

El alocado fin de semana del príncipe Harry en Las Vegas, en agosto de 2012, tuvo eco en todos los tabloides.

