Príncipe Harry. Su ex novia, Cressida Bonas, se comprometió con "otro" Harry

Cressida Bonas, quien según la prensa británica decidió romper su relación con el príncipe Harry para cumplir su sueño de ser actriz, acaba de anunciar su compromiso con Harry Wentworth-Stanley, su novio de la adolescencia, con el que retomó su relación en 2014 tras poner fin a su vínculo de dos año

Antes de conocer a Meghan Markle, el príncipe Harry tuvo una historia de amor con Cressida Bonas. Los presentó su prima, la princesa Eugenia, y se enamoraron casi al instante. Fueron novios entre 2012 y 2014. Alta, inteligente y con una belleza muy dulce, esta actriz que comenzaba a hacerse un nombre en el mundo de la interpretación pronto cautivó a la familia real inglesa. La ruptura sorprendió a todos, porque llegó cuando crecían los rumores

de compromiso. Ese mismo año, en 2014, Cressida volvió con su ex Harry Wentworth-Stanley, con quien acaba de anunciar su compromiso. De momento, la pareja no dio a conocer ninguna fecha de forma oficial, simplemente ha sido Harry quien, a través de las redes, compartió una imagen de ellos dos juntos en la que se lee: "Nos casamos", y donde la ex del príncipe luce un importante anillo de compromiso. Cressida, quien estuvo presente en la boda de Harry y Meghan debido a la gran amistad que mantiene, es hija de la socialité Lady Mary-Gaye Curzon, quien recientemente se casó por cuarta vez con el financiero Christopher Shaw. Harry Wentworth, por su parte, es hijo de Clare Mountbatten y su primer marido, el empresario Nicholas Wentworth- Stanley. Marquesa de Milford Haven desde su matrimonio con George Mountbatten en 1997, Clare es amiga íntima de Sarah Ferguson.

Harry vive alejado de la realeza: trabaja en el sector inmobiliario y financiero. Sin embargo, en una ocasión decidió utilizar su apellido por una buena causa. Fue en 2015 cuando cruzó el Atlántico a remo. Devastado por el suicidio de su hermano en 2005, Harry quiso recaudar fondos para una serie de centros especializados en luchar contra los suicidios y ayudar a personas con angustia emocional. Sin duda, un gesto que engrandece el corazón del que será el marido de Cressida Bonas.

Cressida Bonas junto al príncipe Harry en marzo de 2007 en Londres. Crédito: Getty Image