Promocionó el alquiler de su departamento en Facebook pero en las fotos había un detalle hot

Si bien hay tips a tener en cuenta cuando se publica un departamento en venta o alquiler en alguna plataforma, muchas veces el apuro o no mirar en detalle hace que se pasen por alto algunas cosas. Desorden, humedad, mascotas, sombras u objetos indeseados aparecen de sorpresa en las fotos y causan revuelo en las redes. Aunque no siempre esto significa que el inmueble no se venda o alquile, muchas veces deriva en una viralización no buscada y la posibilidad de que potenciales inquilinos se abstengan de consultar sobre la propiedad por pensar que se trata de una broma.

Y lo que le ocurrió a la usuaria identificada en TikTok como @kindatasteless es ejemplo de que a veces una buena foto y un lugar ordenado necesita igualmente una segunda mirada antes de subirlo a Internet. El video que ella compartió es corto y a las pocas horas fue borrado de su perfil, aunque recorrió previamente sitios de noticias y otras plataformas de todo el mundo.

El video se volvió viral en TikTok a las pocas horas de publicado

“Just checking up on my very public post for a sublet on Facebook”, advirtió ella en el video. Su frase, en una traducción no literal, le explica a sus seguidores que revisó el posteo que hizo del alquiler de un departamento en Facebook y jugó con el concepto de “very public” (muy público) para que se entienda que una enorme cantidad de personas ya lo habían visto.

Habrá sido por curiosidad o por la presurosa advertencia de uno de sus amigos, pero la joven ingresó nuevamente y revisó particularmente una foto donde, debajo de una de las estanterías, varios recipientes de plástico dejaban en evidencia el contenido que había en su interior. Todo habría sido pasado por alto si se hubiera tratado de zapatillas, antigüedades o incluso ropa o vajilla. No obstante, la presencia de un juguete sexual no pudo esquivar la mirada de los potenciales clientes.

La joven dejó a la vista un juguete sexual

A modo de broma ella hizo el video para TikTok y logró una repercusión impensada. El departamento publicado en Boston se conoció en todo el mundo y pese al enorme alcance que obtuvo con su video, no se sabe si finalmente logró alquilar su inmueble. Por otro lado, en su perfil el video ya no está por lo que se presume que los términos y condiciones de TikTok para sus videos dieron por finalizado su estado público.

Sin embargo, y acorde a lo que recopiló el portal DailyStar, el clip había alcanzado las 60.000 reproducciones y muchos comentarios, dentro de los cuales se encontraban varios usuarios que advertían no haber notado nada de no ser por ese TikTok. Esta usuaria no es más que un ejemplo de tantas personas que, al publicar algo en venta, no se percatan de que la foto puede contener algunos elementos indeseables para el propósito de la publicación. Así, día tras día se generan una gran cantidad de videos virales de este estilo que generan risas y sabios consejos para personas que puedan pasar por una situación similar.