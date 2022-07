Pronóstico del tiempo: como viene la semana

Lunes: otro día inestable

Comienza otra jornada inestable en el estuario donde volveremos a estar expuestos a chaparrones y lluvias aisladas durante todo el día. Seguiremos inmersos en esta masa de aire extremadamente húmeda, con frondosa nubosidad en todos los niveles y con viento moderado del este para que arribe más vapor por si hacía falta. Por contrapartida los cúmulos bajos y la ausencia de aire frío mantendrán la mínima a flote en un amanecer con 13ºC aunque la exposición al viento en la calle puede dar una percepción mucho más baja. Se espera un día sin sol, muy parecido a las jornadas del fin de semana con una máxima de 17ºC. Será una jornada de acotada amplitud térmica, casi que el mercurio ni se mueve a lo largo del lunes en un cierre con 16ºC, todavía conservando la probabilidad de precipitaciones.

Martes: siguen los nubarrones

Nada cambiará para mañana, seguirán los nubarrones, la probabilidad de lluvias y el viento sostenido desde el este. Nuestra masa de aire continuará húmeda e inestable pero bastante más templada. El mercurio largaría desde 15ºC con menos viento en superficie, la novedad la daría la máxima que podría escalar hasta 20ºC en una tarde mayormente nublada aunque un poco menos inestable, incluso hasta podríamos tener el retiro total de la nubosidad baja y por ende, más luminosidad que en los últimos días. La noche cierra en 17ºC como para tener la estufa apagada todo el día, a menos que usted necesite encenderla para secar la ropa.

Miércoles: lejos del frío

El miércoles replicaría los parámetros del día anterior. Volveremos a tener una mínima alta desde el punto de vista invernal, con el mercurio largando desde 16ºC. Seguiremos expuestos a precipitaciones intermitentes, la veleta ahora rotará por lodos los cuadrantes para llegar hasta una máxima de 22ºC para continuar húmedos, pero lejos del frío. A diferencia de los días anteriores existe la probabilidad que algunas fracturas temporarias en la nubosidad nos den algunas pequeñas cuotas de sol. Se espera otra noche en 17ºC como para seguir con la estufa apagada.

Jueves: llega el aire frío y seco

El jueves comenzará la remoción de toda esta masa de aire húmedo con la entrada de un frente frío que traerá aire seco, claro que eso se traducirá en un desplome del termómetro y en una jornada donde estaremos expuestos a ráfagas del sudoeste. La mañana renueva la inestabilidad con probabilidad más alta de lluvias, la mínima baja a 12ºC con percepción más baja por el fuerte viento. Hacia el mediodía, empieza el retiro de la nubosidad y podría darnos una tarde con cielo parcialmente nublado que nos devuelva el sol de manera intermitente. La máxima se derrumba con el mercurio recortándose en 14ºC. La noche, después de mucho tiempo, podría traernos cielo despejado en un cierre con 10ºC.

Viernes: la vuelta del sol

Para el viernes ya se habrá completado el recambio de aire de nuestra columna atmosférica y estaremos inmersos en una nueva masa de aire, fría y seca, lo cual nos devolverá al escenario invernal pero también nos traerá de vuelta al sol. Se estima un amanecer con cielo despejado, con viento leve y una mínima de 8ºC. Se podrá caminar bajo el sol por el resto del día con la veleta rotando al mediodía para anunciar viento desde el norte que junto a la insolación empujarán al mercurio hasta 17ºC vespertinos. La noche mantendrá el cielo limpio y el viento leve en un cierre con 11ºC.

Borrador del fin de semana

Hasta el momento se espera un sábado con cielo algo nublado, viento norte y máxima de 17ºC, el domingo se empieza a moldear con cielo mayormente despejado, viento de direcciones variables y máxima de 17ºC, de esta manera se estaría configurando un fin de semana sin lluvias ni frío para tomarse revancha de la llovizna y niebla de los últimos días.

Eso es todo, amigos y amigas. La pregunta es una sola, ¿cuándo se va toda esta humedad? Parece que recién el viernes volveremos a tener cielo limpio y aire seco, aunque eso se traduzca en un importante descenso de temperatura. A pesar de tanto nubarrón, aquellos que no estén expuestos al viento notarán que no será una semana fría en absoluto pero no habrá clemencia atmosférica para aquellos que tengan que moverse por la vía pública o trabajar a la intemperie en la primera mitad de la semana, se hace extensivo a los chicos en su última semana de vacaciones de invierno con varios días que no alentarán a planificar actividad al aire libre.

Tengan todos una gran semana

