Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: comienza la racha veraniega

Comienza una semana absolutamente veraniega en el estuario, que hará las delicias de la hinchada estival pero que puede resultar muy incómoda para el laburante de a pie. Por suerte, a diferencia de los primeros meses del año, la mínima mantendrá su compostura como para hacer todo más llevadero. La apertura del lunes será en 15°C por lo que estaremos ante una jornada de absoluta amplitud térmica. Desde temprano estará soplando viento caliente desde el noreste, incluso hasta llegar a tener ráfagas calientes. La otra parte la hará el sol en un día con cielo despejado con el termómetro escalando hasta los 30°C, por suerte no se espera alta humedad aunque la sensación térmica podría ser algo mayor a lo que nominalmente indique el termómetro. La gran diferencia estará en que el sol se pondrá mucho antes que en verano, escondiéndose a las 19:16 horas lo que ayudará a la atenuación térmica nocturna. El día cierra con 22°C como para arreglarnos con el ventilador y el espiral a la hora de irnos a dormir.

Martes: otra tarde de verano

El martes será un día robado al mes de enero. La diferencia radicará en la mínima con el termómetro largando desde los 17°C como para no sufrir el calor desde temprano. Ya a media mañana el sol volverá a formar una dupla de ataque con el viento noroeste en otra jornada con descenso de aire caliente sobre el estuario que irá elevando la temperatura hasta llegar a una máxima de 32°C. Caminar bajo el sol por la tarde dará una sensación totalmente veraniega, el transporte público atestado en la hora pico con tanto calor puede resultar una dura prueba para los laburantes. La noche cierra con 25°C, recién a la medianoche alcanzaríamos valores que nos dejen dormir.

Miércoles: calor intenso, día tres

El miércoles sumará otro casillero a la hilera de tardes tórridas en la ciudad. Seguirá subiendo la temperatura matinal en un amanecer con 18°C. Se espera otro día con cielo despejado con el sol apretando desde temprano y con el mercurio alcanzando los 32°C vespertinos. Habrá que esperar a que el aire caliente no descienda tan húmedo como para que la percepción del calor no se estire a un par de grados más. El cierre ofrecerá la primera rotación de viento nocturna con entrada de aire fresco desde el río como para descolgar la temperatura un poco más rápido llevando el mercurio a 24°C.

Jueves: bienvenidas las nubes

Seguirá subiendo la temperatura matinal, ahora con 19°C de salida. Si bien se espera viento norte desde temprano, la veleta desistirá a media tarde para marcar viento desde el este que desanimará al termómetro a seguir subiendo. Otra buena noticia será el manto de nubes altas que no restará luminosidad pero ayudará a atenuar la potencia solar, lo que recortará la máxima en 30°C. Ese manto de cirrus estratificados nos salvarán de una tarde de 33°C oficiando como una suerte de “media sombra” durante todo el día. El viento desde el río ayudará a aplacar el calor nocturno con el termómetro clausurando en 23°C.

Viernes: afloja el calor

El viernes traerá mejores noticias con un día de menos calor en la ciudad. La mañana hereda una masa de aire un poco más fresca con 17°C al amanecer. Volverá la nubosidad en todos los niveles para sacar al sol de la cancha y volveremos a contar con una rotación al este a media tarde por lo que el termómetro se recortaría en 28°C, como para darnos el primer día de toda la tira sin complicaciones térmicas. La noche presentará las últimas horas de estabilidad atmosférica en el estuario.

Borrador del fin de semana

El sábado aguarda la entrada de un frente frío y podría presentar precipitaciones. Todavía nos separa bastante tiempo como para ser precisos en el horario y la intensidad de la lluvia pero no se vislumbra nada fuerte. Desde ya, el comienzo del fin de semana ofrecería un importante descenso de temperatura. El domingo tendría viento sudeste sostenido durante toda la jornada recobrando la estabilidad. La máxima podría ser diez grados menor con respecto a mitad de semana.

Eso es todo, amigos y amigas. Se vienen días calurosos, pero no significa un adelanto del verano ni nada por el estilo. Por suerte todavía podemos disponer de una hora y media menos de sol con respecto al período estival y con una radiación no tan extrema lo que permite sobrellevar mucho mejor la situación, de todas formas desde el punto de vista primaveral 32°C es un registro alto, para el mes de enero se trataría de una tarde de calor lejos de lo sofocante que no nos traería mayor molestia. La gran diferencia será el descenso nocturno de temperatura, si el verano porteño gozara de esa gentileza las altas temperaturas vespertinas no representarían ningún riesgo. Lo responsable será no romantizar esta saga de máximas altas, se vienen tardes muy incómodas para todos los laburantes.

Hasta la semana que viene

