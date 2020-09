Pronóstico del tiempo: después de la sudestada

Jueves fresco con máxima de 14°C. Leve ascenso de temperatura con el correr de los días. Fin de semana sin previsión de lluvias. Crédito: Costhnazo

Escenas del capítulo anterior

La ciudad fue azotada por un breve evento de sudestada donde el viento y la lluvia se encargaron de empapar a todo aquel que intentó caminar por la calle. Las ráfagas obligaron a domar los paraguas, aquellos que resistieron sin doblarse resultaron inútiles por la lluvia casi horizontal por la fuerza del viento. El Río de la Plata, sereno por naturaleza, mostró un furibundo oleaje que azotó las zonas ribereñas. Muchos celebraron las precipitaciones que abarcaron zonas de sequía y varias áreas de incendios forestales. Los cadetes y los repartidores en bici tuvieron una tarea heroica soportando las bajas temperaturas con el viento en contra y la lluvia en la cara. Hacia la medianoche Eolo se tranquilizaba, la llovizna se calmaba, el río bajaba y Buenos Aires empezaba a recuperarse de un día de furia meteorológica.

Jueves: sin viento ni lluvia

La gran noticia meteorológica de hoy es el cese de precipitaciones y la atenuación del viento. La jornada empieza con leve viento del sur que no logra aún limpiar el cielo por completo. La mañana es fría pero distante de cualquier exageración invernal con el mercurio iniciando la cuenta desde los 8°C. Todavía conservamos la nubosidad baja, ahora inofensiva pero lo suficientemente frondosa para dejarnos casi sin sol durante la primera mitad del día. El termómetro remonta un poco con respecto al frío de ayer y llega a moldear una tarde fresca con una máxima de 14°C. Sobre el crepúsculo vespertino rota el viento y empieza a llegar aire templado, cerca del cierre se corren las nubes y vuelven las estrellas al cielo porteño

Viernes: la estufa apagada

Otra mañana fresca pero diferenciada del frío fuerte con un amanecer en 8°C. El sol se muestra desde temprano, el viento norte incrementa su ritmo y juntos arman la tarde más templada de la semana con el mercurio llegando a tocar los 18°C. La mañana más soleada, la tarde más nubosa y una noche muy agradable con el termómetro en 14°C. Una jornada que invita a los friolentos a apagar la estufa desde temprano.

Sábado: tarde de sol

El arranque del fin de semana presenta muy poca nubosidad prometiendo mucho sol para todo el día. Una mañana apenas fresca con 10°C de salida y viento en calma. No todas serán buenas para el sábado, a partir del mediodía rota la veleta y llega viento sostenido desde el este lo que desanima al termómetro a trepar a valores primaverales. De todas formas el mercurio escala hasta 17°C, toda una ganga por lo que fue la semana. La noche cierra con 12°C y viento frío obligando a abrigarse a aquellos que quieran salir.

Domingo: ventoso y nuboso

La jornada dominical es un poco más ventosa y menos soleada pero nada que pueda condicionar alguna salida recreativa para los chicos. La mañana abre con 10°C, el mediodía transcurre en un ambiente algo fresco y parece no invitar a sacar la mesa afuera, la tarde se proyecta bastante mejor con el termómetro marcando 16°C.

Spoiler alert

La semana entrante ofrece viento del este constante sin descensos de aire calientes ni entradas de aire frío planteando una suerte de neutralidad térmica, eso aplacará las ambiciones del termómetro que no logrará rebasar los 17°C vespertinos pero le pondrá un freno al frío matinal que no llegará a romper el piso de 10°C. No hay previsión de precipitaciones.

Eso es todo, amigos. Septiembre marca el comienzo de la primavera meteorológica pero no tiene mucho sentido explicarlo en este marco de temperaturas frescas, en su versión astronómica comenzará el 22 a las 10:31 horas. Lo bueno es que ya empieza a notarse una diferencia con respecto con las mínimas de los primeros días de agosto. Lo malo de este mes es que no tiene feriados. Intente alejarse de toda persona que pronuncie septiembre sin "P".

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli