Pronóstico del tiempo: el domingo sigue en duda

Jueves: chiflete nocturno

Sigue la paz atmosférica en el estuario con otra jornada sin sobresaltos que abre con 18°C, cielo algo nublado y viento moderado del noreste. Será una jornada muy parecida a las anteriores, con el termómetro tomando carrera durante la mañana para ser frenado al mediodía con una rotación de viento que marcará una nueva llegada de aire fresco desde el río. La tarde se perfila con bastante sol y el termómetro llegando a 25°C. Hacia el atardecer se intensificará el viento en otro cierre con débiles ráfagas que podrían dar una sensación algo fría a aquel que lo agarre de cuerpito gentil. La noche proyecta 19°C siguiendo la tendencia de temperaturas nocturnas muy agradables. A pesar de algún pasaje nuboso, no hay previsión de lluvias.

Viernes: la primavera sigue al mando

Para mañana se espera la última jornada de recato térmico en otro día que copia las variables anteriores. La mínima sigue sin complicarnos, con 16°C de salida con cielo apenas nublado y descenso de aire templado. Promediando el día la veleta volverá a cambiar de opinión con una nueva entrada de aire desde el Este. El termómetro llegaría a los 26°C de máxima en una tarde de sol con poca nubosidad y algo ventosa. El cierre repetirá la intensificación de viento de las últimas jornadas en una noche más templada que mostraría 22°C, sin previsión de lluvias para los que quieran salir.

Sábado: tarde de sol y calor

Si bien el sábado también se anota en la saga de tardes con rotación de viento, tendrá un descenso de aire caliente en la primera mitad del día mucho más marcado que las jornadas anteriores y también propondrá mucho más sol, lo que se traducirá en una máxima más elevada. Se espera una jornada de excelentes condiciones meteorológicas, con viento moderado, pocas nubes y el termómetro escalando hasta 28°C vespertinos para animar a todos aquellos que quieran planificar actividad al aire libre. Se aguarda por un nuevo cambio de viento vespertino, pero esta vez pasada la media tarde, lo que le permitirá al mercurio estirarse un poco más que en la semana. La noche estima 23°C, en un cierre templado que todavía nos permite dormir con un nuevo regreso de las ráfagas que podrían ser las más veloces de la semana en una medianoche con las puertas y ventanas golpeándose por el efecto del viento.

Domingo: la mañana en duda

La jornada dominical viene siendo examinada desde comienzos de semana, cuando presentó los primeros síntomas de fuerte inestabilidad. Si bien habrá que esperar hasta último momento para bajarle el martillo, las lluvias se muestran más débiles con respecto a las primeras estimaciones y ya no solapan la jornada completa, pero todavía podemos estar expuestos a precipitaciones matinales. En las simulaciones todo mejora al mediodía e incluso algunos algoritmos se animan a una tarde de cielo despejado. Otras simulaciones no le cierran la puerta a algún chaparrón aislado vespertino, pero todas las corridas de los modelos van cancelando la lluvia continua de la tarde. La precipitación no estará asociada al ingreso persistente de aire frío, si bien se espera algo de viento sudoeste cerrando el día, por lo que el termómetro no se resentirá pudiéndose esperar una máxima de 26°C. Si la lluvia matinal resultara un fiasco y el sol nos acompaña desde temprano, hasta podríamos tener un par de grados más por la tarde. Desde ya, el comportamiento atmosférico del domingo es un tema sensible y merece una actualización más sobre la hora, pero la tendencia es bastante alentadora con respecto a la previsión inicial.

Spoiler alert

La semana que viene casi no tendrá viento norte, por lo que será térmicamente muy tranquila. Sobresale la entrada de un potente frente frío el martes, que podría alentar a algunas precipitaciones e incluso derivar en una mañana fría del miércoles. Se estiman 28°C para el lunes, luego la máxima se desploma.

Es es todo, amigas y amigos. No puedo dejar de pensar cuánto valdrían estas rotaciones de viento de los últimos atardeceres el próximo mes. Cómo me gustaría ahorrarme estas ráfagas nocturnas frescas para el verano y no tener que ver cómo se desperdician en una tarde de primavera. Lo más importante es que seguimos lejos de cualquier escenario de calor extremo y que, más allá del escenario de potenciales precipitaciones, no se estima tiempo severo para la jornada electoral.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli