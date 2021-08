Pronóstico del tiempo: el invierno cruza la meta

Amigos, se acaba el período de bajas temperaturas y estamos ante el último fin de semana del invierno meteorológico. Todos esperarán al 21 para celebrar el cambio de estación, cuando los estudiantes copen los parques con su clásico pic nic. Algunos, más obsesivos, aguardarán al equinoccio del 22 de septiembre a las 18 horas y 21 minutos para celebrar, pero para las ciencias de la atmósfera a partir del primer día de septiembre, ya será primavera. De todas formas si usted prefiere aguardar a la clásica versión astronómica, el noveno mes del año mostrará a un invierno en su etapa final, desganado, sin fuerza, desdibujándose en tardes de calor suave y solo dando señales de vida en algunos amaneceres que obliguen a salir de casa abrigado más de la cuenta. Pero ese invierno que nos hacía tiritar de frío se va retirando lentamente, llegando a su meta después de un largo recorrido, cansado pero con el deber cumplido. Septiembre traerá la tregua térmica y por varias semanas no habrá peleas entre la afición veraniega y los amantes del frío. Prefiero no esperar y despedir hoy al invierno con las últimas palabras de Kurt Cobain: “Es mejor arder que apagarse lentamente”.

Jueves: del fresquete al calorcito

Después de cinco días sin descenso de aire templado vuelve a soplar viento norte en la ciudad, no se notará en la mínima porque el cielo despejado del amanecer favorecerá el enfriamiento de la superficie, de todas formas el amanecer será frío, con el mercurio saliendo de los 6°C pero con un inmediato repunte a media mañana. Se estima una jornada muy agradable con el sol haciendo una dupla de ataque junto al viento caliente como para empujar el termómetro por encima de los 19°C. Siguen conviviendo las mañanas frías con las tardes templadas y la temperatura nocturna también se suma al repunte térmico en un cierre con 15°C.

Viernes: la última mañana fría

Para mañana se habrá completado el recambio de aire de nuestra columna y ya casi no quedarán rastros del frío intenso matinal. Se estima un amanecer en 9°C como para salir sin bufanda con muy poco viento en superficie. La veleta se moverá por todos los cuadrantes por lo que no gozaremos del descenso de aire caliente del jueves y tendremos un poquito más de nubosidad, de todas formas nuestra masa de aire, ya no tan fría, puede aprovechar la oferta solar y calentarse hasta 18°C vespertinos. La noche proyecta 14°C sin estimación de lluvias para los que quieran salir.

Sábado: sube la temperatura

Comienza un fin de semana de excelentes condiciones meteorológicas para la ciudad de Buenos Aires. El termómetro se levantará de mucho mejor humor con respecto a las últimas mañanas con 12°C de piso térmico en un amanecer con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste. Se sumará un poco más de nubosidad a la mañana para cederle el turno a una tarde a pleno sol con el termómetro superando cómodamente los 21°C. Buenas noticias para todos aquellos que quieran planificar actividad al aire libre. La noche también se muestra agradable para los que quieran salir: el día cierra con 16°C.

Domingo: simulacro de primavera

La jornada dominical suma otro casillero a la hilera de jornadas sin intromisión de aire frío para dejarnos otro día con temperatura agradable. Se intensificará el descenso de aire caliente y el termómetro tomará nota con una mínima de 12°C y una máxima de 23°C, con viento calmo por la tarde y nubosidad variable. Se puede planear sacar la mesa afuera al mediodía y salir un rato aprovechando el calor vespertino. El domingo redondea un fin de semana con buen tiempo, sin lluvias, ni frío ni viento fuerte.

Spoiler alert

La próxima entrada de aire frío parece pactada para el viernes 3 de septiembre, hasta entonces el termómetro seguirá en un leve ascenso llegando a máximas que puedan alcanzar los 24°C. Las mañanas se diferenciarán del invierno con mínimas de 14°C, toda una gentileza para los friolentos. Volverán las precipitaciones después de muchos días sin lluvia, el miércoles 1 y el jueves 2 podrían ser dos jornadas solapadas por chaparrones intermitentes.

Eso es todo, amigos. Para muchos es el momento tan deseado después de una larga espera. Otros vemos con melancolía como se termina nuestra estación favorita. Lo cierto es que el invierno meteorológico llega a su fin. Hasta la palabra “septiembre” ya no suena a frío y se asocia a otros colores, otras sensaciones y hasta otras emociones. Septiembre no sabe de locros ni de sopas humeantes. No sabe de bufandas ni guantes de lanas. No entiende de amaneceres tardíos ni de la noche temprana. No conoce las estufas ni las chimeneas, no comprende a la escarcha, ni al vapor que sale de las fauces ni escuchó hablar de las vacaciones de invierno. Septiembre, suena a primavera.

PD: Aunque la RAE lo avale, desconfíe de toda persona que diga “Septiembre” sin la letra P.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli