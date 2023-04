Pronosticó la muerte de Isabel II y ahora arrojó un vaticinio fatal para Carlos III

escuchar

Un usuario de Twitter llamado Logan Smith lanzó desde su cuenta de esa red social dos predicciones acerca de los dos últimos monarcas del Reino Unido que generaron escozor en las redes sociales. Es que, según la captura de su mensaje que circula en las redes, este tuitero anticipó, en junio de 2022, la fecha exacta de la muerte de la reina Isabel II. Y la acertó.

En el mismo tuit, en tanto, Smith escribió también el día en que el nuevo ocupante del trono de Inglaterra, Carlos III, iba a morir. Según él, la jornada fatal para el flamante monarca será el 28 de mayo de 2026, con lo que el augurio para el hijo de Isabel II es un reinado corto.

Logan Smith habría posteado su tuit con los vaticinios sobre la fecha de la muerte de Isabel II y de Carlos III en 7 de junio de 2022 Way Back Machine

Cabe aclarar que lo que impera alrededor de la identidad de Logan Smith es el misterio. No se puede acceder a su tuit original -el tuitero fue primero suspendido y ahora tiene la cuenta privada- y hay solo capturas de pantalla del mismo que circulan por las redes sociales con insistencia.

Sin embargo, hay un usuario, Christopher Neurofunker, que asegura que el tuit aún se puede ver en la Way Back Machine, que es una especie de archivo que conserva tuits viejos. Allí aparece, en efecto, el que parece ser el mensaje original de Smith fechado el 7 de junio de 2022, que dice: “Actualización: la reina muere el 8 de septiembre de 2022. El rey Carlos muere el 28 de marzo de 2026″.

Según lo que vaticinó el tuitero Logan Smith, el reinado de Carlos III durará escasos tres años y medio (Photo by Yui Mok / POOL / AFP) YUI MOK - POOL

En la presentación de su cuenta de Twitter, actualmente Logan Smith tiene escrita la siguiente frase: “Pude (o no) haber predicho la muerte de la reina. Vos sos el próximo, Carlos. Cuidado el 28 de marzo de 2026. Por cierto, Twitter no me suspendió”.

Cabe aclarar que, en efecto, como lo habría predicho Smity, Isabel II murió en su residencia de Balmoral, rodeada de su familia, el pasado 8 de septiembre. A partir de esa fecha, quien se convirtió en el rey de Gran Bretaña fue su primogénito, Carlos, que pasó a tener el nombre real de Carlos III. Su papel como monarca de Inglaterra tendrá su celebración oficial el próximo 6 de mayo, cuando sea su ceremonia de coronación y por ello que este vaticinio de Logan volvió a salir a la luz pública.

TOPSHOT -Carlos y Camila Parker Bowles en el funeral de la reina Isabel II (Photo by ISABEL INFANTES / AFP) ISABEL INFANTES - AFP

Los medios británicos se hicieron eco de la inquietante premonición de Smith a través de una captura de pantalla de ese tuit que hizo una tiktoker de nombre Hailey. Esta joven exhibió el tuit de Logan junto a su propia cara de asombro y su video verdaderamente viralizó la profecía del tuitero, ya que fue visto por más de cuatro millones y medio de personas.

Una tiktoker viralizó el tuit de Logan Smith con la predicción sobre la muerte de Carlos III

Además, para contextualizar este video de TikTok y el impacto que produjo, hay que decir que la joven lo subió el 8 de septiembre de 2022, el día de la muerte de Isabel II. Entonces, la predicción de Smith tuvo su momento de mayor impacto.

La reina Isabel II falleció el 8 de septiembre de 2022 EFE

En el posteo de ese video, la joven tiktoker escribió: “RIP por Logan, sé que los británicos iran por él”. Y en los cientos de comentarios que recibió el video, los usuarios opinaron sobre la predicción.

“Yo también siento que tendrá un reinado corto. Diría 5 a 10 años”, dijo una mujer, en una de las respuestas al video; “¡Dios mío! Justo pensé para mis adentros que Carlos no estará acá por mucho tiempo. Esto es espeluznante”, escribió otro; “Simplemente editan una publicación que hicieron el día anterior para que parezca que lo han predicho”, dijo otro usuario, más escéptico y con poca fe en la predicción de Smith.

Otras predicciones similares

Carlos III nació el 14 de noviembre de 1948, por lo que accedió al trono de Inglaterra de a la edad de 73. Era el heredero natural de Isabel II y, cuando ya no esté -más allá de las predicciones de Smith- quien llevará la corona británica será su hijo mayor William.

Lamentablemente para el esposo de Camila Parker Bowles, este tuitero no es el primero que profetiza para él un reinado breve. A mediados de septiembre de 2022, poco después de que Carlos se convirtiera en el flamante monarca inglés, la psíquica británica Deborah Davies aseguró: “No tengo un buen presentimiento sobre Carlos”.

Según los expertos, Nostradamus habría profetizado para Carlos III un reinado breve

La mujer añadió que vio una “mirada de muerte” en una de las apariciones públicas y la interpretó de manera lapidaria: “Significa que esa persona no durará, que de repente se ven viejos y demacrados”. Y para disipar cualquier tipo de dudas, Davies aseveró: “Veo que el príncipe Carlos tendrá un reinado corto y no sé por qué, no es específicamente que vea su muerte ni nada. Realmente, no creo que él sea adecuado y tampoco Camilla [Parker-Bowles] para ese papel”.

Tampoco el legendario adivino francés Nostradamus lanzó una muy benevolente predicción para la monarquía de Carlos III. Cinco siglos atrás, en su libro Las profecías, el hombre dedicado a predecir el futuro había escrito: “La muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino”. Una frase que sus seguidores y estudiosos relacionaron con un vaticinio sobre el final de la vida y del reinado de Carlos.

LA NACION