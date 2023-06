Prueba del perfume. Cuáles son las fragancias más elegidas por los argentinos

Zaira Nara y Nequi Galotti estuvieron presentes en el evento de Downy, la marca de suavizante de ropa, el cual celebró la durabilidad de sus perfumes con experiencias interactivas para combatir los malos olores y una exposición de las fragancias que más representan a los argentinos.

Downy, la marca de suavizante de ropa líder en el país según el relevamiento de Scentia Abril’23, organizó un evento donde asistieron reconocidas celebridades para destacar y celebrar los atributos más destacados del producto: la durabilidad de su fragancia en las prendas y la variedad de aromas. Además, se llevaron a cabo experiencias interactivas, un recorrido por House of Downy donde dieron a conocer la historia de la marca, y una exhibición en forma de góndola de supermercado para que los invitados elijan su fragancia favorita.

Así fue el evento que celebró el perfume en la ropa.

Con la conducción de la reconocida modelo y periodista Nequi Galotti, la noche se tiñó de azul, color que mejor define a Downy. Todos los y las influencers posaron en los distintos espacios decorados para las fotos con los colores de los distintos perfumes de la marca, mientras lucían sus elegantes vestidos en tonos azules. Entre ellas, se destacó Zaira Nara que vistió un blazer color azul eléctrico, un body con transparencias y unas bucaneras blancas.

Nequi Galotti vistiendo un elegante mono largo azul oscuro durante el evento de Downy. IVAN PINTO

Prueba de protección contra malos olores

Como parte de la experiencia interactiva, una conductora de la marca invitó a Flor Jazmín y a Lizardo Ponce a rociar con aceite de atún unos recortes de tela que previamente fueron sometidos a dos lavados, uno sin suavizante de ropa y el otro con Downy. Luego de la prueba, todos los influencers e invitados quedaron sorprendidos con el impactante contraste entre ambas telas, donde el recorte que contenía el producto tenía un perfume muy concentrado, mientras que el otro a penas se le había ido el mal olor.

Lizardo Ponce y Flor Jazmín participando del desafío contra los malos olores. IVAN PINTO

Esto demostró que lavar las prendas con Downy no solo protege de los malos olores, sino que, gracias a la tecnología de microcápsula de perfume duradera, el suavizante deja en las prendas una fragancia fresca y duradera. “Se trata de unas microcápsulas de perfume que se depositan en las fibras de la tela cuando se realiza el lavado y a medida que va pasando el día se van rompiendo y va liberando el aroma, con lo cual lo sentís desde el momento en que te pusiste la ropa a la mañana hasta el final del día cuando llegas a tu casa”, comentó Nicolás Acín, Brand Director de Fabric Care.

Nicolás Acín, Brand Director de Fabric Care.

Y continuó “no solo eso, sino que además, si frotas la ropa se siente más intenso porque esas microcápsulas, al ir tendiendo roce del día a día, cuando te vas moviendo o abrazas a otra persona, se van desprendiendo y eso hace que la intensidad del perfume sea mayor”.

Fragancias para todos

Durante el evento, cada celebrity destacó la importancia que le dan tanto a los looks que eligen para cada ocasión como al aroma y al cuidado de la prenda.

Downy cuenta con una fragancia para las distintas personalidades y gustos. Zaira, por ejemplo, eligió la fragancia blanca, el Downy Suave y Delicado que es ideal para toda la familia, asegura que lo utiliza para cuidar la ropa de sus hijos pequeños.

Lisandro Ponce posando en el espacio blanco de la fragancia Suave y Delicado.

El Downy Místico es el último lanzamiento de la marca, son perfumes finos e intensos.

Miche Masson eligió la fragancia Místico.

El mundo rosa es el Downy Flores de verano y Lirios de primavera, ideal para quienes buscan una fragancia vibrante, floral y fresca.

Cada espacio para las fotos estaba decorado y ambientado según el estilo de cada fragancia.

El azul es el Downy Brisa fresca y agua clara, es el perfume original, fresco y limpio para quienes prefieren un aroma clásico como recién bañada todo el día.

Germán Gomez prefirió posar en el espacio azul de la fragancia clásica, Brisa fresca y agua clara.

Al final del recorrido del House of Downy se encontraba una exhibición en forma de góndola de supermercado, donde se mostraron los diferentes productos de la marca disponibles para su compra. Los invitados pudieron recorrer la góndola y conocer de cerca la amplia variedad de suavizantes de ropa, con sus distintas fragancias y presentaciones. Esta exhibición enfatizó la presencia de Downy en los puntos de venta y reafirmó su posición como líder en el mercado argentino.

Flor Jazmín y Lisandro Ponce eligiendo su Downy favorito.

Beneficios del producto

Durante el recorrido en el House of Downy, se llevó a cabo una charla comparativa entre dos personas: una que utiliza suavizante de ropa en su día a día, y otra que solo lava su ropa con jabón. A lo largo del día, se pudo observar cómo los olores cotidianos, como los del transporte, la cocina, la actividad física y las compras de alimentos, se impregnaban en la ropa de la persona que no utilizaba suavizante. Al final del día, se evidenció que esta persona no tenía el mismo aroma fresco y agradable que al comienzo de la jornada.

Esta demostración resaltó la importancia de utilizar suavizante de ropa para mantener una fragancia duradera en nuestras prendas a lo largo del día. El suavizante no solo ayuda a eliminar los olores no deseados, sino que también deja una sensación de frescura y limpieza en la ropa, brindando una experiencia más agradable y confiable para quienes lo usan.

Los beneficios son:

Su perfume dura todo el día . Te acompaña desde el día hasta la noche gracias a las cápsulas de perfume que se activan de manera gradual con cada toque o movimiento.

. Te acompaña desde el día hasta la noche gracias a las cápsulas de perfume que se activan de manera gradual con cada toque o movimiento. Cuanta con una variedad de aromas para cada preferencia.

Protege contra los malos olores . La tecnología de cápsulas de perfume se depositan en las fibras perfumando tu ropa y neutralizan y bloquean la percepción de malos olores.

. La tecnología de cápsulas de perfume se depositan en las fibras perfumando tu ropa y neutralizan y bloquean la percepción de malos olores. Rubbing experience . Al frotar la ropa se rompen las cápsulas liberando un perfume más intenso

. Al frotar la ropa se rompen las cápsulas liberando un perfume más intenso Dosificación. Media tapita es suficiente para un lavado de 8kgs.

Media tapita es suficiente para un lavado de 8kgs. Protección de tus fibras. Ayuda a evitar el desgaste de las fibras, permitiendo conservar tus prendas como nuevas por más tiempo.

Miche Masson con su fragancia Místico.

Al optar por un suavizante de calidad como Downy, se garantiza que cada prenda tratada estará impregnada de una fragancia agradable y duradera. Además, el suavizante ayuda a mantener la suavidad de los tejidos, evitando la aparición de arrugas y facilitando el planchado. En resumen, el uso de suavizante de ropa no solo nos permite disfrutar de prendas con una fragancia fresca y limpia, sino que también contribuye a mantener su aspecto y textura en óptimas condiciones, brindando una experiencia de uso superior y una mayor confianza en nuestra imagen personal.

Flor Jazmín, Lizardo Ponce y Zaira Nara en el evento de Downy.

