Publicó el ticket que recibió en un bar argentino y un detalle causó indignación: “Lo más triste que vi en mi vida”

El humorista Ezequiel Campa compartió en su cuenta de Twitter la foto de un ticket con un detalle insólito. “Es lo más triste que vi en mi vida”, consideró el comediante sobre un extraño ítem que detectó en el recibo. Es que, además de los pedidos que realizó en el local gastronómico (un té y un sándwich), encontró un sorpresivo “adicional por tostado”.

Días atrás, el standupero compartió en la red social la foto de la cuenta de su consumo en un bar. Todo parecía normal: un tostado por 320 pesos y una infusión por 160. Sin embargo, al final de la lista apareció lo llamativo: el “adicional tostado” (sic), por el tueste del sándwich de jamón y queso, equivalente a 50 pesos.

Ezequiel Campa compartió el ticket de una cafetería y se volvió viral

El tuit de Campa se volvió viral en poco tiempo. En sintonía con su comentario, la mayoría de los usuarios consideraron inapropiado este recargo. “¡El escándalo que yo hago!”, escribió uno de sus seguidores. “No por los 50 pesos en sí, sino por la falta de ética y de estafar. Obvio que ni ahí lo pago. Soy cocinero y sé que eso es un abuso. Adicional: ¡por atención de un mozo!”, añadió. Otro de los mensajes que más apoyo recibió, en tanto, manifestó: “Cobran así para justificar que están en precio, en tono con la inflación y algún beneficio fiscal, después te matan con los adicionales, en general son malos comerciantes, no cuidan al cliente”.

Por el contrario, algunos tuiteros no vieron nada inusual en este ticket. “No está claro si pidió un tostado de la carta o un sándwich de jamón y queso que se lo hagan tostado, si es esto último no creo que esté mal el cargo extra”, señaló una persona. Y cerró: “Con el ticket y sin la carta como prueba... Todos son malos”.

Otro usuario, en cambio, propuso tener una reacción más radical frente a este tipo de situaciones. “Usted es el consumidor y tiene dos formas de defenderse: 1) diga el lugar para que nadie vaya, y 2) no vaya nunca más ahí, aunque dejen de cobrar ese adicional. Hagamos nosotros el castigo”.

Ezequiel Campa, el creador del polémico Dicky del Solar

Como miembro activo de Twitter e Instagram, Campa suele recibir atención por su personaje más polémico: Dicky del Solar, una particular parodia de un rugbier argentino. En mayo de este año, el actor habló con LA NACION sobre su lugar en el mundo de humor y se refirió a Cheto y Choto, uno de sus shows más recientes. “A mí siempre me marcaron como el cheto dentro del stand up, pese a que yo no me considero cheto, porque primero habría que definir lo que es cheto, una definición que fue cambiando a través de los años”, expresó.

Ezequiel Campa en su personaje Dicky del Solar Captura de video

“Me acuerdo que en los años 90 ser cheto era tener velero, ir a Punta del Este y jugar al polo, y hoy si llegás a fin de mes medio que sos cheto. Y después de un tiempo de renegar de eso, dije: ‘Está bien, soy el cheto del stand up, no hay problema’, aunque no me considero así porque los chetos tienen una mentalidad más parecida a la de Dicky del Solar, que está lejos de ser la mía. Y Choto porque me gustaba el juego de palabras”. Sobre su estilo, además, definió: “Mi humor intenta cruzar la línea de lo políticamente correcto, molestar un poco y decir cosas que ‘se supone’ que no se pueden decir, va por ese lado. ‘Che, no podés decir eso, no seas tan choto’”.