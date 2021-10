Fueron a almorzar a un restaurante en la playa y un detalle del ticket los espantó

Un grupo de personas de los Estados Unidos se encontraba de vacaciones en las playas de Tijuana, México. Allí, los turistas decidieron salir a almorzar y, tras finalizar la comida, se sorprendieron al ver un detalle en el ticket del restaurante. Al hacer el reclamo, lejos de obtener una respuesta satisfactoria por parte de los mozos, la explicación los llenó de indignación.

Después de pasar unas horas sobre la arena, bajo el sol radiante y con la brisa del mar, los visitantes llegados de San Diego decidieron interrumpir su día de playa para comer algo. Cerca de la costa, eligieron hacerlo en Vista Bella Terraza al Mar.

En el local ubicado sobre la avenida Del Pacífico de Tijuana, los comensales ordenaron entradas, platos principales y bebidas. Más allá de haber disfrutado de los manjares de la gastronomía mexicana y de haber acompañado el menú con tragos típicos, al momento de pedir la cuenta se llevaron una gran desilusión.

La cuenta de Facebook del diario El Sol de Tijuana publicó una foto de uno de los comensales identificado como Mario Chacón. Entre los seis shots de tequila, una michelada, una bebida sabor cola, una cerveza, una porción de patitas de pollo y dos platos con frutos de mar en total les cobraron 6578,50 pesos mexicanos, unos 346 dólares.

No seguros de si el monto que les estaban cobrando era el correcto, decidieron revisar el detalle y detectaron así que 1003,50 pesos mexicanos -alrededor de 52 dólares- correspondían al cargo de servicio, un 18% del consumo total según lo indicado en el recibo.

El ticket que sorprendió a los turistas de San Diego que visitaban las playas de Tijuana Facebook El Sol de Tijuana

Asombrados, pidieron explicaciones en torno al concepto de la propina y preguntaron por qué habían agregado ese cargo sin avisarles con anticipación. Pero lo que más indignó a los comensales fue la respuesta contundente que recibieron: “Acá es así”.

La publicación en la página de Facebook del medio mexicano despertó todo tipo de reacciones. Algunas personas se mostraron ofuscadas y remarcaron que el restaurante debió haberles informado con antelación que les cobrarían ese valor: de esa manera, los comensales podrían haber decidido si quedarse o elegir otro lugar donde almorzar. Otros, sin embargo, se solidarizaron con los empleados y señalaron que la propina muchas veces suele ser un complemento necesario del magro sueldo de quienes trabajan en ese tipo de establecimientos gastronómicos.

“A eso no se le llama propina, se le llama abuso”, opinó un usuario. “Está bien que los comercios quieran vivir de el turismo, pero no de un solo turista”, acordó otro. Por el contrario, una mujer dejó un fuerte comentario contra los clientes: “Pues qué piojosos se vieron quejándose cuando en USA si son más de siete personas en una mesa sabes que cualquier restaurante te va a cobrar el 18% de propina te guste o no, quieren venir a México y no pagar”.