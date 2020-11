Puro amor: adoptó a un perro ciego y desarrolló una ingeniosa comunicación

La ingeniosa comunicación que una mujer desarrolló con su pitbull ciego que es furor. Imagen a modo ilustrativo

4 de noviembre de 2020

Cuando de amor se trata no hay obstáculos tan grandes. Esto bien lo sabe Joey, un pequeño perro pitbull que tras ser abandonado por su ceguera en la calle terminó siendo adoptado por una cariñosa familia. Al parecer, a quienes lo rescataron del refugio animal en California no les interesó que su nuevo integrante no pudiera ver nada y, por el contrario, ingeniaron un plan para comunicarse de la mejor manera.

"Cuando un perro es ciego, lo que debe desarrollar aun mejor son el resto de los sentidos", explican expertos en el tema. "Esto significa que los gestos, movimientos y olores son todavía más importantes para que la mascota logre entender el mensaje", detallan. Y tal como describen, es lo que el pitbull mostró en un tierno video que se viralizó gracias a su dueña.

"Ok, veremos la forma en la que logramos que Joey entre a casa", dice la voz de una mujer en la filmación que apunta hacia el patio en el que una lamparas cálidas llaman la atención. En ese momento, la protagonista prende y apaga de forma intermitente las luces y tras unos segundos sucede la "magia": su perrito viene corriendo moviendo la cola.

"Esta es la señal para que vuelva a entrar y significa que es hora de dormir", relata con alegría. El video generó emocionantes reacciones ya que la particularidad de cuidar animales con antecedentes previos es valorado por miles de personas.

Según la mujer, el refugio donde encontró a su compañero de cuatro patas en Sacramento, California, se especializa por rescatar a los animales con este tipo de condiciones.