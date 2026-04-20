Qué dice la psicología de las personas que crecieron sin elogios
Expertos en salud mental analizaron el comportamiento que tienen aquellos individuos que se formaron en entornos donde los halagos no eran comunes y descubrieron un rasgo llamativo
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Las familias suelen educar a sus hijos en un ambiente agradable donde buscan asegurar que no se sientan “menos”. Por ello, los halagos son comunes y celebrar cada logro es un gesto que mantiene el ánimo e ímpetu de los niños. Para entender qué sucede con aquellos a los que no les ocurre lo mismo, la psicología estudió de cerca algunos patrones sociales y detectó que muchos tienden a desarrollar una validación interna.
En la infancia, los gestos de reconocimiento y aprobación son necesarios para que construyan y maduren la autoestima, que será necesaria en una etapa adulta. Si los progenitores no incitan en su justa medida esto, sin que represente un exceso y comparación negativa con los demás, podría originarse un mecanismo de defensa y autovalidación.
En este sentido, los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, impulsores de la teoría de la autodeterminación, indicaron que la ausencia de aprobación externa moviliza la energía a otro lado. Entonces, si desde pequeño se enseña que un halago no es fiable, de grande la persona tendrá límites para confiar en un tercero.
Desde la revista Men’s Health explicaron que una investigación dirigida por Keise Izuma en la University of Cambridge mostró que el elogio activa el estriado, una región cerebral asociada al procesamiento de recompensas. Los individuos que no recibieron suficientes elogios de niños no esperan “una palmadita” cuando hacen bien su trabajo; simplemente se muestran con tenacidad y autosuficiencia.
El reconocimiento específico, coherente y sostenido en el tiempo encuentra más espacio que los elogios grandilocuentes, subrayaron del estudio.
De consiguiente, estas personas no dependen de la aprobación del otro. Favorece la disciplina y la resistencia ante la falta de reconocimiento, aseguran los expertos, aunque insistieron en que también puede perjudicar la formación de amistad o parejas, ya que la duda y desconfianza ante los comentarios positivos impedirán que se cree una relación sólida y duradera.
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