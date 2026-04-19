¿Usar mucho gorra te deja calvo? Esto dice la ciencia

El uso frecuente de gorras suele vincularse con la caída de pelo, pero la evidencia científica no respalda esa relación. Especialistas en salud capilar indicaron que cubrir la cabeza no afecta el funcionamiento de los folículos pilosos, responsables de producir, crecer y fortalecer cada hebra de cabello.

Por qué usar gorra no causa calvicie según la ciencia

De acuerdo con el sitio especializado Hospital Capilar, el pelo no depende del aire exterior para su oxigenación. Los nutrientes y el oxígeno llegan a través del flujo sanguíneo, por lo que el uso de accesorios como gorras no interfiere en ese proceso.

Las investigaciones sugieren que el uso de accesorios como gorras no provoca calvicie Foto de Keagan Henman en Unsplash

Estos elementos pueden actuar como barrera frente a la radiación solar y proteger el cuero cabelludo de daños por exposición prolongada.

La creencia de que el cuero cabelludo necesita “respirar” es un concepto sin base médica. Los folículos pilosos se nutren internamente, por lo que cubrir la cabeza no altera su funcionamiento.

Sin embargo, Cleveland Clinic señaló que la forma en la que se usa este elemento podría causar otros daños que provoquen una caída.

El cuero cabelludo no necesita "respirar" aire del exterior. El oxígeno que requieren los folículos pilosos llega a través del torrente sanguíneo shutterstock - Shutterstock

Qué efectos puede tener usar gorras ajustadas en el cuero cabelludo

Aunque la gorra no está asociada a la calvicie, su uso en condiciones inadecuadas puede generar molestias. Una prenda muy ajustada puede provocar irritación en la piel.

“Creemos que es posible que usar sombreros muy ajustados o que den mucho calor disminuya el flujo sanguíneo a los folículos pilosos, lo que podría causarles estrés o demasiada tensión”, explicó el dermatólogo John Anthony a Cleveland Clinic. “La caída de pelo sería temporal al principio, pero con el tiempo podría convertirse en una alopecia permanente”, señaló.

El especialista también mencionó que ciertos peinados utilizados debajo de la gorra, como colas o trenzas tensas, pueden generar tracción sobre el cabello y afectar los folículos con el tiempo.

“Si ya eres propenso a la caída, los peinados que tiran mucho del pelo pueden dañar las raíces y provocar la pérdida de cabello”, agregó.

El uso de la gorra puede tener efectos neutros o protectores, siempre que no genere presión excesiva.. Su función principal es cubrir y proteger la superficie de la piel.

La caída de pelo diaria es un proceso normal del ciclo capilar. Se estima que una persona puede perder entre 100 y 150 cabellos por día sin que esto implique un problema de salud.

“Si la alopecia por tracción se detecta a tiempo y se puede eliminar la fuente de tensión en el pelo, este puede comenzar a crecer de nuevo”, aseguró Anthony.

La mayoría de los casos de calvicie se deben a factores como genética y herencia, hormonas, enfermedades autoinmunes y estrés, entre otros

Cuáles son las causas reales de la alopecia androgenética según el NIH

La forma más común de pérdida de pelo es la alopecia androgenética, que tiene origen genético y hormonal. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), este cuadro está relacionado con la acción de la dihidrotestosterona sobre los folículos.

Con el paso del tiempo, esta hormona reduce el tamaño del folículo, lo que produce un cabello más fino hasta su desaparición. Este proceso se presenta de manera progresiva.

Otros factores que pueden influir incluyen:

Alteraciones hormonales.

Enfermedades autoinmunes.

Estrés.

Deficiencias nutricionales.

Medicamentos : el uso de ciertos fármacos puede contribuir al adelgazamiento del pelo.

: el uso de ciertos fármacos puede contribuir al adelgazamiento del pelo. Herencia poligénica : se trata de un trastorno determinado genéticamente que involucra múltiples genes tanto maternos como paternos.

: se trata de un trastorno determinado genéticamente que involucra múltiples genes tanto maternos como paternos. Antecedentes familiares: existe una fuerte predisposición familiar; por ejemplo, los hijos tienen un riesgo entre cinco y seis veces mayor de desarrollar calvicie si sus padres la padecieron.

El avance de la condición depende de factores individuales. Sin tratamiento, la reducción del cabello puede volverse permanente.