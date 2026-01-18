La historia detrás de la gorra en forma de rallador de queso diseñada por un venezolano que fue viral en Chicago

La gorra con forma de rallador de queso que reavivó la rivalidad entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers nació del ingenio del venezolano Manuel Rojas. El accesorio se convirtió en un fenómeno viral en Illinois tras un partido reciente en el que el conjunto local se impuso a su histórico adversario del Medio Oeste.

Así fue el origen del gorro que sorprendió a los aficionados

La primera aparición televisiva del gorro de rallador ocurrió fuera del campo de juego, cuando fanáticos de los Bears utilizaron el accesorio como una respuesta simbólica al tradicional sombrero de queso que identifica a los seguidores de los Packers, informó Telemundo.

El nuevo producto, bautizado Graterhead Hat, se comercializa por US$39.99 Captura de Telemundo

Manuel Rojas, dueño de Foam Party Hats, explicó que tomó dimensión del impacto del producto cuando vio los videos el domingo por la mañana. “Entendí que esto no iba a parar de crecer por las próximas dos semanas”, compartió.

A partir de esa observación, decidió enfocarse en ampliar la producción del accesorio que ya formaba parte del catálogo de la empresa.

El creador del accesorio explicó que la empresa tenía experiencia previa con productos vinculados a la temática. Antes del rallador, Foam Party Hats fabricaba una versión inspirada en el tradicional sombrero de queso, que se vendía con éxito entre fanáticos de los Packers.

Tras recibir una advertencia legal, la compañía decidió dejar de comercializar ese modelo. Según relató Rojas, luego de consultar con abogados resolvieron discontinuarlo y, como respuesta, desarrollaron el gorro en forma de rallador, decisión que describió “como por un tema de venganza”.

De acuerdo con la información publicada por Foam Party Hats, la Graterhead Hat (gorro de rallador) se comercializa a un precio de US$39,99.

La idea original surgió durante una boda, con un accesorio pensado para animar el segmento festivo conocido como “la hora loca” Captura de Telemundo

Rojas detalló que la compañía recibió más de 6000 órdenes en pocos días. En su testimonio, explicó que toda la producción se encuentra activa y que trabajaron incluso durante Navidad, mientras aguardaban que los Bears avanzaran en la competencia.

¿Cómo nació el emprendimiento familiar detrás de Foam Party Hats?

El negocio fue idea de la madre del emprendedor, Grace Rojas, fundadora y diseñadora de todos los sombreros de la empresa.

De acuerdo con la información institucional de Foam Party Hats, el proyecto se originó hace más de 15 años en Caracas, Venezuela, cuando ella decidió crear un accesorio distinto para La hora loca, un segmento festivo habitual en bodas y celebraciones, caracterizado por música intensa, cotillón y accesorios llamativos para animar a los invitados, durante la boda de su hija.

La demanda obligó al equipo a mantener la producción activa incluso durante las fiestas de fin de año Captura de Telemundo

Según la misma fuente, esos primeros sombreros tuvieron una recepción inmediata entre los asistentes al evento, que comenzaron a consultar dónde podían adquirirlos.

Durante varios años, Grace Rojas comercializó los productos en Venezuela y, tras migrar a Estados Unidos junto a su hijo Manuel, continuó con la propuesta.

La compañía indicó que, con el crecimiento del interés por los diseños, Manuel se incorporó al emprendimiento y en 2017 se formalizó la creación de Foam Party Hats, que hoy cuenta con más de 800 tipos de productos.