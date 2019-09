¿Qué es el Síndrome de Ovario Poliquístico? ¿Es sinónimo de infertilidad?

Las mujeres con SOP, ¿pueden quedar embarazadas? Crédito: Unsplash.com

Recientemente, la actriz de 'Glee', Lea Michele, contó que padece el síndrome de ovario poliquístico ( SOP). "Sufría de acné persistente y cambios fluctuantes de peso, entonces consulté a los médicos qué podía ser y así fue cómo me enteré", reveló.

Al hacer una búsqueda rápida en Google, nos encontramos más de una vez, con la palabra 'infertilidad' asociada a este trastorno hormonal. Acaso el SOP y la dificultad para quedar embarazada, ¿son sinónimos?

"Si bien es una de las causas, el SOP no es sinónimo de infertilidad. Algunas mujeres que lo padecen pueden quedar embarazadas de forma natural. Las pacientes que no ovulan, a veces necesitan un poco de ayuda médica. Por eso, si se busca un embarazo, primero hay que evaluar si la paciente esta ovulando o no", nos cuenta María Laura Pisanelli, ginecóloga y obstetra del staff de Fertilis.

De todas formas, la experta aclara que, aproximadamente un 40% las mujeres con SOP tienen ciclos ovulatorios. Para aquellas que no ovulan, hay diferentes tratamientos farmacológicos, como la Metformina, inductores de ovulación o la posibilidad de una cirugía laparoscópica. Cada caso es particular, por lo que es necesario acudir a un médico especializado para que determine cuáles son los pasos a seguir.

¿Cómo saber si tengo Síndrome de Ovario Poliquístico?

Esta alteración metabólica y hormonal afecta de 5% a un 10 % de mujeres en edad reproductiva. Se puede manifestar de distintas formas, pero para su diagnóstico se necesita que se cumplan dos de estos tres criterios:

Alteraciones del ciclo. Menstruaciones que se atrasan o mujeres que no menstrúan.

Imagen ecográfica con múltiples pequeños folículos por ovario. En general, se ven 12 o más.

Aumento de alguna de la hormonas masculinas en sangre y/o aumento del vello corporal y acné.

"Algunas mujeres con SOP, además padecen de resistencia a la insulina, tienen tendencia al sobrepeso y a la obesidad", aclara Pisanelli.

¿Qué se puede hacer para mejorar los síntomas?

Para regular la tasa de ovulación, la médica aconseja modificar los hábitos de vida: bajar de peso y realizar actividad física. "Eso sí, solo el descenso de peso tiende a mejorar los signos clínicos y de laboratorio", aclara.

Los 'primos hermanos' del Síndrome de Ovario Poliquístico

Este trastorno hormonal también está relacionado con otros problemas de salud, como:

Diabetes. Más de la mitad de las mujeres que padecen esta alteración metabólica tendrían diabetes o prediabetes antes de los 40 años.

Hipertensión. Las mujeres con SOP son más propensas a tener hipertensión.

Colesterol malo. Normalmente tienen niveles elevados de colesterol LDL (malo) y niveles bajos de colesterol HDL.

Apnea del sueño. Son pausas momentáneas y recurrentes en la respiración que interrumpen el sueño. Muchas mujeres con SOP tienen sobrepeso u obesidad, lo que puede causar apnea del sueño.

Depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad son comunes en mujeres con SOP.

Cáncer de endometrio. Los problemas con la ovulación, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes (habituales en mujeres con SOP) aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio.