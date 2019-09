Lea Michele contó que tiene síndrome de ovario poliquístico

La actriz de Glee confesó que recientemente descubrió que padece ovario poliquístico Crédito: Instagram

Lea Michele contó que recientemente se hizo estudios de salud y descubrió que padece el síndrome de ovario poliquístico (SOP). "Sufría de acné persistente y cambios fluctuantes de peso, entonces consulté a los médicos qué podía ser y así fue cómo me enteré", confesó la actriz.

En una entrevista con la revista Health, la estrella de Glee explicó cómo fue que llegaron al diagnóstico. "Estaba por cumplir 30 y todo el tiempo padecía cambios en mi peso y aunque me pusiera todas las lociones y tratamientos del mundo, no se me iba el acné", comenzó narrando. Michele expresó que se sentía como una adolescente de nuevo, y que los médicos no podían explicar a qué se debían los síntomas.

"Cuando tenía 15 años tenía una piel terrible. En ese momento las pastillas anticonceptivas fueron una salvación para mí porque me mejoraron completamente la piel", contó. Sin embargo, cuando cumplió los 20 se dio cuenta de que quería desintoxicar su cuerpo de los medicamentos: "Dejé todas las pastillas, y fue entonces cuando todo sucedió: volvió mi piel grasa y, empecé con aumento de peso", dijo.

La actriz asegura que en las consultas médicas le sugerían que retome la anticoncepción, pero ella se mantenía firme en que no quería volver a ese método. "Todo lo que la gente quería hacer era darme más medicamentos. Y no es que yo esté en contra de las personas que necesiten o quieran tomarlos, pero en mi caso simplemente sentía que la medicación no iba a ser la cura definitiva", explicó la cantante.

Después de varios meses buscando respuestas, encontró su diagnóstico cuando consultó a un nuevo médico. "Fui a un gran doctor que me dijo que mis síntomas eran compatibles con el síndrome de ovario poliquístico. Descubrió que mi caso no era tan grave y que podría manejarlo con un cambio de dieta", señaló.

La compositora aseguró que se siente mucho más saludable: "Me siento mejor que nunca en toda mi vida. Otras veces estuve más delgada, pero no estaba comiendo bien, ahora me gusta mi cuerpo tal cómo está, y definitivamente tengo el equilibrio mental, físico y espiritual más grande que he tenido".

Junto a su esposo, Zandy Reich -se casaron hace seis meses-, comparte fotos en su Instagram de la dieta sana a la que se comprometieron, logrando adaptarse a un estilo de vida que aplacó sus síntomas. "Soy muy afortunada, porque hay casos mucho más extremos. Este desequilibrio hormonal afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil, y muchas mujeres lo tienen más avanzado", concluyó la actriz, de 33 años.