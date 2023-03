Un experto en lenguaje no verbal reveló detalles del video de Jey Mammon

escuchar

Jey Mammon lanzó este miércoles un video en sus redes sociales en el que realiza un descargo para defenderse de la acusación de abuso que el joven Lucas Benvenuto realizó contra él. En la grabación, el actor y humorista aseguró que nunca había abusado de ninguna persona y que necesitaba que se realizara pronto el juicio por la verdad, para aclarar su situación.

En uno de los fragmentos de su descargo, sin negar que conocía a su denunciante, el exconductor de La Peña de Morfi -fue apartado por Telefe- precisó en qué fecha lo había visto por primera vez. Esto, con el fin de desestimar lo que dijo Benvenuto, quien aseguró que el actor y él estuvieron juntos por primera vez cuando el joven tenía 14 años y el actor, 32.

Un especialista en comunicación no verbal analizó el descargo de Jey Mammon

Un poco más tarde este miércoles, un experto en comunicación no verbal, Hugo Lescano, utilizó también las redes sociales para realizar un análisis de una gesticulación particular que realizó el conductor en el momento en que decía la fecha en la que había conocido a Benvenuto. El especialista dio, además, la descripción de lo que significaba ese gesto, que ciertamente no favorece a Mammon.

“A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009″, dice Mammon en el fragmento de su declaración que el experto en lenguaje no verbal subió a su cuenta de Instagram. Lescano, que es conocido como “el detector de mentiras humano”, hizo notar a sus seguidores que el actor y músico realiza un gesto con la boca inmediatamente después de decir la fecha. En los códigos de la comunicación no verbal, ese movimiento de los labios se conoce como “Unidad de Acción 8 (UA8)”.

Hugo Lescano, Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, analizó los gestos de Jey Mammon gentileza

“En la Unidad de Acción N°8 (UA8) llevamos el labio superior e inferior hacia adentro cuando lo que estamos diciendo o vamos a decir contiene solo una parte de la historia”, explica Lescano en su posteo, donde luego, es más preciso: “Se trata de un gesto de autocensura intencionada asociado a emociones negativas”.

“O sea, es un gesto inconsciente que solemos hacer cuando decidimos de modo consciente ocultar parte de la información al contar un hecho en el que estamos implicados”, describe en su publicación el experto, que es Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal.

“Si se tratara de un peritaje judicial, deberíamos preguntarnos qué parte de la historia decidió callar Jey Mammon y por qué”, ilustra el especialista, que luego pregunta a sus seguidores, para cerrar el posteo: “¿Viste este gesto alguna vez? Ahora ya sabés qué significa”.

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso en 2020 (Foto: Instagram @lucasbenvenutoo / Archivo)

La fecha, dato clave del caso

Justamente, la fecha en que se conocieron Jey Mammon y Lucas Benvenuto es uno de los puntos clave en el caso de abuso denunciado por Benvenuto. Mientras que el denunciante asegura que él tenía 14 años en ese momento, y que luego de ello, él y Jey tuvieron una relación que duró un par de años más, el conductor y comediante dijo este miércoles en su descargo que, el día que se vieron por primera vez, en una fiesta, el 25 de abril de 2009, Benvenuto tenía 16.

El posteo de Hugo Lescano sobre la gesticulación de Jey Mammon en su video de descargo tras ser acusado de abuso Ig / @hlescano

“Él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos”, asegura en su descargo Mammon, un descargo en el que, con sus gestos, parece expresar mucho más de lo que verbaliza.

Jey Mammon está en el ojo de la tormenta desde que, en los últimos días, salió a la luz que en 2020, Lucas Benvenuto lo denunció ante la justicia por abuso sexual. “Él tenía 32 años y yo, 14″, dijo el joven en el programa A la tarde (América), pocos días atrás, aunque sin mencionar al conductor.

Lucas Benvenuto habló de los abusos que sufrió en el programa A la tarde (América), conducido por Karina Mazzocco

La justicia determinó que, por el tiempo que pasó desde que ocurrieron los hechos hasta el 2020, la causa estaba prescripta. Pero el impacto que provocó el testimonio de Lucas y la existencia de una denuncia en sede judicial hicieron que la condena social recayera sobre Mammon y que fuera apartado de su rol como conductor de La Peña de Morfi por Telefe.

