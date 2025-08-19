Qué significa que una persona duerma de costado: esto dice la psicología sobre su personalidad
Expertos dieron a conocer cuál es la interpretación detrás de esta costumbre al descansar
- 2 minutos de lectura'
Dormir de costado es una de las posiciones más comunes y recomendadas para el descanso nocturno. Por tal motivo, desde la psicología dieron a conocer qué significa elegir esta postura y cómo es la personalidad de quienes tienen esta costumbre.
El coordinador del instituto del sueño del Reino Unido, Chris Idzikowsky, reveló una por una qué interpretaciones hay detrás de que un individuo se acueste de un lado en particular para descansar y cómo influye en su identidad.
En el sitio Sleep Foundation, el experto mencionó al menos tres posiciones frecuentes:
- Tronco: implica dormir de un lado con los brazos y las piernas extendidos, manteniendo el cuerpo rígido. Quienes adoptan esta postura suelen ser personas sociables, que disfrutan de la compañía y participan activamente en grupos.
- Posición fetal: estos individuos suelen proyectar una imagen de confianza y fortaleza social, aunque en el fondo son personas sensibles.
- Orador: se parece a la postura de tronco, pero con los brazos extendidos hacia delante. Estas personas tienen la tendencia a ser más extrovertidas y comunicativas.
Por qué expertos aconsejan dormir de costado
Más allá de lo que pueda indicar respecto a las personalidades, especialistas de Mayo Clinic explicaron que dormir de costado no solo favorece una mejor alineación de la columna vertebral, sino que también puede ayudar a reducir problemas como el ronquido y el reflujo ácido.
Adoptar esta posición, según expertos, puede contribuir significativamente a mejorar la calidad del descanso. Además, es altamente recomendable para aquellas personas que están transitando un embarazo, ya que reduce la presión sobre los órganos y favorece una circulación sanguínea saludable.
Otras noticias de Lifestyle
Quesos y vinos. Jugá y descubrí si sos un experto en maridaje o aprendé a elegir la mejor opción para cada encuentro
La recoleta española. Un marqués, una reina, y la tradición del barrio que se renueva y valoriza más allá de su Milla de Oro
La historia del mural del Barrio Chino. Qué oculta y cómo se creó el icónico dibujo que todos fotografían
- 1
“¡Sabía que no te ibas a morir!”: la hazaña del piloto que hundió al Coventry y sobrevivió en las Islas Malvinas cuando derribaron su avión
- 2
En qué consiste la tendencia fitness 12-3-30 que quemaría más grasa que el running, según los expertos
- 3
En Argentina halló calidad de vida y un lienzo en blanco ideal para emprender: “Bs. As. presenta mucha oferta”
- 4
Los abandonaron porque eran “demasiado” para cuidar, y al rescatarlos recibieron una noticia que los dejó sin palabras