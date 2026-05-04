Incorporan 40 nuevos guardaparques: cuándo abre la convocatoria y cómo inscribirse
Se buscan nuevos agentes para el Agrupamiento Técnico del Cuerpo de Guardaparques Nacionales; a continuación, todo lo que hay que saber sobre el proceso de selección y los requisitos
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La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una nueva convocatoria de inscripción a concursos para el ingreso al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, por el cual se incorporarán 40 agentes nuevos al Agrupamiento Técnico, cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente bajo la Categoría Guardaparque GT-2. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 12 de mayo a las 8 y se extenderá hasta el 2 de junio a las 23.59.
Esta se estableció con la resolución 16/2026, publicada en el Boletín Oficial el pasado 30 de abril. Esta solicita que se convoque al proceso de selección y llamado a inscripción de postulantes para la cobertura de los cargos de acuerdo a las bases de la convocatoria definida por el Comité de Selección.
Requisitos para inscribirse para guardaparques
Los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos excluyentes para la inscripción y entrar en el proceso de selección:
- Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.
- Tener entre 18 y 34 años al momento de la postulación.
- Aprobar todas las pruebas y etapas del proceso de selección establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Cuerpo de Guardaparques Nacionales para el Agrupamiento Técnico.
- Contar con título de nivel terciario o universitario de pregrado reconocido oficialmente, correspondiente a carreras de duración no inferior a dos años atinente a la función o puesto a desarrollar.
El guardaparque técnico debe estar en condiciones de realizar las siguientes tareas:
- Tareas operativas en el terreno
- Control y vigilancia en las áreas protegidas.
- Fiscalizar actividades.
- Atender y asistir a las personas que visitan o residen en las áreas protegidas
- Participar en proyectos de investigación, monitoreo ambiental, de extensión y de educación ambiental, utilizando adecuadamente las herramientas necesarias.
Cómo inscribirse a la convocatoria para los 40 puestos de guardaparques
La inscripción se hace de forma online en la página web de la Administración de Parques Nacionales. Se debe completar el “Formulario de Solicitud y Ficha de Inscripción” y adjuntar la documentación necesaria dentro del plazo de 15 días en los que estará habilitado el sistema. Cabe aclarar la convocatoria 2026 está destinada a incorporar guardaparques exclusivamente al Agrupamiento Técnico.
Luego, conforme al Reglamento de Ingreso, se deberá remitir en sobre cerrado a la Casa Central de la Administración de Parques Nacionales la documentación que se solicita, que incluye el formulario de solicitud y ficha de inscripción, el CV, copia del DNI y del título y/o certificado analítico del título de nivel superior; y diferentes Declaraciones Juradas.
Los procesos de selección están organizados en seis etapas, donde es necesario aprobar cada una para pasar a la siguiente:
- Evaluación de antecedentes de formación y laborales.
- Evaluación técnica.
- Evaluación de habilidades prácticas.
- Entrevista laboral.
- Evaluación del perfil psicológico.
- Curso de habilitación.
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