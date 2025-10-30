¿Querés que perdure el amor? Psicólogo revela cinco secretos que mantienen a las parejas felices por diez años más

Un análisis reciente del psicólogo de relaciones Mark Travers, citado por CNBC, revela cinco elementos que ayudan a las parejas a mantener su felicidad y estabilidad por más de una década.

Según el especialista, las relaciones que perduran comparten patrones que van más allá de la atracción inicial, desde la risa compartida hasta la curiosidad cultural.

1. El poder de la risa compartida

Compartir el sentido del humor es uno de los pilares más importantes. Travers explica que no es necesario que las parejas tengan los mismos gustos en comediantes o películas, sino que la clave está en reírse juntos con frecuencia.

“Encuentran la manera de reír juntos, creando una conexión que suaviza los momentos difíciles”, declaró a CNBC. Reír en conjunto permite transformar las dificultades cotidianas en momentos de conexión emocional.

Compartir el sentido del humor es uno de los pilares más importantes para una pareja iStock

2. Comunicación clara y estilos compatibles

Otro punto clave identificado por Travers es la similitud en los estilos de comunicación. Las parejas que permanecen unidas durante años suelen tener acuerdos sobre cuándo y cómo abordar los problemas.

“Lo importante es tener expectativas claras sobre cómo y cuándo hablar de temas difíciles. De esta manera, se puede confiar en que la otra persona estará presente incluso ante el conflicto”, enfatiza el psicólogo.

Comunicarse es la clave para las relaciones duraderas iStock

3. Expectativas sociales equilibradas

El tercer elemento señalado es la coincidencia de necesidades sociales. Travers advierte que la armonía en la vida social previene tensiones recurrentes. Las parejas más felices acuerdan el nivel adecuado de actividad social, evitando discusiones sobre salir o quedarse en casa.

"Las interacciones sociales equilibradas evitan que la vida en común se convierta en una fuente recurrente de tensión", explicó.

4. Curiosidad cultural como vínculo

La curiosidad compartida por el arte, los espectáculos y las experiencias culturales también fortalece el vínculo. “La curiosidad por la cultura, incluso frente a las diferencias, fomenta la conexión y un sano intercambio de opiniones”, añadió Travers.

La curiosidad es importante para fortalecer lazos iStock

5. Interés mutuo sostenido en el tiempo

El quinto elemento destacado por Travers es el interés mutuo constante. En las parejas más felices, la atención, los elogios y las preguntas frecuentes refuerzan el afecto y la cercanía.

“El interés mutuo es una de las claves más sólidas para las relaciones duraderas: no hay juegos ni desequilibrios en el afecto”, concluyó el especialista.