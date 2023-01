Querían entrenar a sus perros, pero cometieron un error garrafal y todo terminó de la peor manera

escuchar

¿Existe una mejor manera de entrenar a los perros que con el ejemplo? Para muchas personas tal vez sí la hay, pero, para Stephanie y Jerry Ferrari, una pareja que realiza videos en TikTok, la rutina de aprendizaje canina no se concibe sin imitación y esfuerzo. O, al menos, eso demostraron con varios metrajes que subieron en la red social de clips cortos.

El objetivo era sencillo: conseguir que sus mascotas obedecieran una orden simple, entrar a sus jaulas; sin embargo, la situación no salió del todo como esperaban. Todo lo contrario, lo que se suponía iba a ser solo un video mostrando su rutina de noche, terminó siendo más gracioso de lo que pensaron, pero por una insólita razón: quedaron encerrados en las jaulas junto con los perros.

Realizaron una rutina para perros y cometieron un error garrafal

En los videos, que fueron captados por las cámaras de seguridad de su casa y, posteriormente, compartidos en su cuenta de TikTok, se observa la pareja ingresando a las jaulas de los animales, luego de que ellos previamente entraran -por orden de la mujer- a otras que se encontraban en medio de la sala.

Lo que no sabían Stephanie y Jerry era que las jaulas, además de ser a prueba de perros, también estaban diseñadas para serlo de humanos, ya que una vez que ingresaron, no lograron salir, al menos sin recurrir a todo tipo de maniobras.

“¡No podemos salir! Los perros se están volviendo locos por nosotros”, gritó Stephanie una vez que se dio cuenta de que ingresar a la estructura junto con su pareja no había sido una buena idea.

Esto lo reconoció cuando subió el video a TikTok con la descripción: “El momento en que me di cuenta de que me equivoqué”. La situación generó sorpresa en la pareja, pero también humor. En medio de risas, gritos y comentarios que solo dieron cuenta de su incredulidad ante el momento, fue Jerry quien se apresuró en buscar una solución.

Con mucha fuerza, el hombre comenzó a mover la jaula para posicionarla enfrente de la mujer (segundos antes se encontraban una al lado de la otra) y, finalmente, logró abrir la jaula de Stephanie.

Una vez que la mujer salió de la caja, Jerry hizo lo que, seguramente, muchos tiktokers harían en su situación: preguntar si la escena había quedado grabada. Rápidamente, su pareja le contestó: “No, no estoy grabando”.

Pese a que en el clip mencionan que no estaban grabando, no contaban con que las cámaras de seguridad sí. Fue gracias a los registros que pudieron no solo rememorar la situación, sino también compartirla con sus seguidores, quienes se rieron y mostraron admiración por la forma en la que sortearon el imprevisto.

El momento en el que son liberados

“Sus habilidades de conducción de cajas son impecables”; “¡Estas perreras son increíbles y ahora subieron de nivel gracias a este video!” y “La cosa más divertida que vi en mucho tiempo”, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron los clips que ya cuentan con millones de reproducciones en la red social. Uno de los posteos suma más de 13 millones de vistas.

La pareja habló respecto a la situación que vivieron en otro video en el que se los ve a ambos haciendo carreras, mientras se encuentran encerrados en las jaulas de los perros.

En esta oportunidad, no dejaron nada al azar ni al riesgo, por lo que se aseguraron de tener una tercera persona en caso de que no puedan salir. “Cuando todo el mundo está hablando de tu vergüenza, solo tenés que divertirte con eso”, señaló la pareja en su último video.

El Tiempo (Colombia)