Quién es Pedrinho Matador, el cruel asesino que mató a más de 70 personas y ahora es un youtuber famoso

Justiciero para unos y psicópata para otros, así es como es definido el controversial asesino en serie conocido como Pedrinho Matador, quien después de cometer al menos una centena de homicidios se convirtió en toda una celebridad en YouTube. Un estricto código moral, una familia disfuncional y un particular modus operandi fueron los ingredientes que catapultaron su éxito criminal. Con una sed insaciable de justicia y venganza, el brasileño Pedro Rodrigues demostró que hasta los asesinos más despiadados pueden alcanzar la redención e incluso llegar a convertirse en grandes estrellas.

Su lógica, pensamiento y actuar delictivo fueron comparados con el personaje televisivo de Dexter Morgan, ya que al igual que este último, sus víctimas correspondían a individuos con antecedentes criminales. Desde narcotraficantes hasta pedófilos, violadores y ladrones, Rodrigues se encargó de realizar una limpieza social masiva. “Mato por placer” es la escueta, pero directa frase tatuada en el antebrazo con la que el asesino serial brasileño describió las motivaciones que lo llevaron a cometer sus numerosos crímenes. Con una larga lista de homicidios a sus espaldas, la pregunta que surge es ¿cómo llegó un asesino y justiciero temerario a tener más de 184 mil suscriptores en su canal de YouTube?

Pedro Rodrigues Filho, apodado Pedrinho Matador, en su juventud Twitter @stranifatti

¿Quién es Pedrinho matador?

Nacido el 17 de junio de 1954, en el municipio brasileño Santa Rita do Sapucaí, del estado de Minas Gerais, Pedro Rodrigues creció en medio de un contexto familiar complejo en el que la violencia, las peleas y los problemas estaban a la orden del día. Desde su inicio de vida, tuvo que enfrentarse al primero de muchos actos hostiles en su círculo familiar. No había ni siquiera salido del vientre de su madre cuando recibió una golpiza por parte de su progenitor que terminó en una fuerte lesión en el cráneo.

Aunque nadie podía saberlo, el trauma cerebral no solamente le saldría caro a él, sino también a todo Brasil, ya que de acuerdo con algunos expertos que evaluaron la conducta criminal y los instintos violentos de Rodrigues, el golpe recibido habría afectado áreas asociadas con la empatía y la reacción de los estímulos del entorno. Esto, sumado a la violencia intrafamiliar de su niñez y a otro tipo de factores genéticos, se convertirían en la mezcla perfecta de un potencial asesino serial.

Sus primeros comportamientos delictivos se remontan a la corta edad de 14 años, cuando embriagado de ira y venganza arremetió en contra del alcalde de Alfenas por despedir injustamente a su padre, luego de acusarlo de robar desayunos escolares en el colegio en el que trabajaba como guardia de seguridad.

Sin piedad ni remordimiento habría acabado con la vida del mandatario local con la escopeta de su abuelo, para después asesinar a sangre fría al que intuía sería el verdadero asaltante de comida.

Pedro Rodrigues Filho en uno de sus arrestos El Tiempo

Siendo aún menor de edad, Pedro logró evadir la justicia por primera vez. Mogi das Cruzes, en el estado de São Paulo, fue el destino elegido para llevar a cabo su cometido. Allí no solamente encontró un lugar para esconderse de las autoridades, sino que también descubrió el amor y se adentró en el oscuro mundo del narcotráfico.

Aunque su romance con Botinha, la viuda de un líder del tráfico de drogas, resultó fugaz debido a su temprano liquidamiento por parte de la Policía, su relación con el narcotráfico se extendió por mucho más tiempo, hasta el punto de transformarse en uno de los mayores líderes del negocio de estupefacientes en Brasil. Tiro tras tiro se ganó la reputación como uno de los homicidas más temidos. “Solo soy un asesino” es como el catalogado asesino se define así mismo en un reportaje realizado por el programa de televisión Fantástico en el año 1996. Los sucesos acontecidos, entre 1968 y 2003, sin duda confirmarían sus declaraciones a la prensa.

Movido por la paranoia, la furia y la venganza, Pedrinho Matador decidió emprender una búsqueda para encontrar a aquel que le había delatado. Estaba más que convencido de que la muerte de Botinha excedía los límites de una redada policial. La verdad no tardó en llegar y con ella una nueva ola de violencia.

Muy al estilo Pedrinho Matador, el asesino serial irrumpió en una fiesta de bodas en la cual se encontraba un narcotraficante rival apodado como El Director. A balazos asesinó a siete personas en medio del festejo, mientras que hirió a 16 más como parte de sus represalias por haber provocado que mataran a su entonces pareja.

Pedrinho mató a más de 70 personas 1001 Crimes

El crimen más atroz

El verdadero terror llegó cuando se enteró de una de las noticias más difíciles de toda su vida: su padre había matado brutalmente a su madre de 21 puñaladas con un machete. Pensamientos intrusivos y un desbordado frenesí comenzaron a inundar cada uno de los destellos de lucidez que le quedaban. No pudo plantearse otro escenario que no fuese visitar a su papá en la cárcel y propinarle una lluvia de cortes con un machete. Luego, al verlo convertido en un cadáver de carne cortada, decidió realizarse una incisión en el pecho y sacarle ferozmente el corazón. Pero el atroz crimen no quedó allí, una vez le sacó el órgano a su progenitor, le arrancó un pedazo con los dientes y lo arrojó.

El fin de su libertad y el inicio de decenas de homicidios

Con tan solo 19 años, el 24 de mayo de 1973 Rodrigues fue arrestado y acusado por los delitos de robo, tráfico de drogas y múltiples homicidios. No obstante, pese a lo que muchos podrían pensar, el encarcelamiento no trajo buenos frutos para el ahora youtuber, quien en la prisión se dedicó a sembrar el terror entre sus compañeros convictos.

47 fueron los reclusos y guardias asesinados a manos de él. De acuerdo con las confesiones realizadas por Pedro a medios brasileños, entre los asesinatos estuvo el de un amigo suyo, al que mató porque tiempo atrás había acabado con la vida de su hermana. “Muerte se paga con muerte” fue la consigna de Rodrigues durante su estadía en prisión.

Los delitos cometidos en la cárcel elevaron su condena a 400 años, por lo que cuando salió la posibilidad de acceder a la libertad en el año 2003, fue rápidamente desechada. No fue hasta el 2007 que una nueva oportunidad se cernió ante los presos que ya llevaban 30 o más años pagando su condena. Fue liberado el 24 de abril de ese mismo año por una ley brasileña que derogaba el detenimiento indefinido de los psicópatas diagnosticados.

En la actualidad, Pedrinho Matador se consagró como un reconocido youtuber R7 Videos

En el año 2011 fue nuevamente capturado por participar en seis motines y amenazar de muerte al entonces asesino en serie apodado Maniaco del parque. Con respecto de la captura, las declaraciones oficiales de uno de los agentes de la División de Policía Civil de Investigaciones Criminológicas aseguran que recibieron “información anónima de que Pedrinho Matador estaría escondido en algún lugar de la ciudad de Camboriú. Hicimos esfuerzos para localizar con mayor precisión la ubicación de Pedrinho, y realmente se confirmó la información de que viajó a la región, y así hemos hecho la detención”.

De asesino serial a estrella de YouTube

Tras pagar su condena, fue puesto en libertad en el año 2018. Actualmente, con 68 años, se convirtió en todo un fenómeno en la plataforma de videos, gracias a que comenta y analiza crímenes cometidos por otros. Es orador, escritor y documentalista. Cuenta con más de 180 mil suscriptores en YouTube y se transformó en la prueba viviente de que la redención puede ser alcanzada hasta para los más temidos, despiadados y feroces asesinos seriales.