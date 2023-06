Quisieron sorprender a su papá y le regalaron un par de zapatillas, pero el hombre tuvo una reacción inesperada

escuchar

Semanas atrás, antes de los festejos del Día del Padre, unas jóvenes salieron con su mamá a comprar el regalo para su progenitor. Cuando llegaron a la casa, no pudieron esperar y se lo dieron entusiasmadas para que lo abriera en el momento.

Para sorprenderlo y modernizar su look, eligieron obsequiarle unas zapatillas de una reconocida marca de skaters. Ellas creyeron que era el regalo ideal y decidieron grabar el momento para luego subirlo a las redes sociales donde la reacción del padre se hizo viral.

La usuaria de TikTok @julietagutierrez75 y sus hermanas estaban expectantes de los gestos de su padre al abrir la caja de zapatos. Pero, todo cambió cuando el hombre vio las zapatillas azules y su marca. “¿Vans? Yo no uso Vans”, dijo desilusionado. Pese a esta reacción, ellas quisieron convencerlo y le dijeron que estaban de moda.

Sin embargo, las palabras de sus hijas no tuvieron el efecto deseado. “Yo no soy esta onda”, insistió el hombre. “Aparte tengo que ver si me entra la plantilla”, comentó como para justificar que no le gustaban. Luego, las mujeres le pidieron que se las pruebe y, aunque el padre no quería, al final, aceptó.

Con una de las zapatillas puestas, el hombre comentó: “Me siento descalzo”. Mientras su mujer y sus hijas no paraban de hacer comentarios positivos. Todos se rieron cuando una de ellas dijo: “Es lo más vos que voy a ver en mi vida”.

Hasta el momento, la publicación acumula más de 450 mil reproducciones y 43 mil likes. “Por más que no sean de su onda, le quedan re bien”; “Le quedaron perfectas con el outfit además”; “La cara y la sinceridad del hombre” y “Qué bendición que te regalen unas Vans”, fueron algunos de los comentarios más populares y repetidos por los seguidores.

