Quiso grabar el clavado de su marido en un cenote, pero terminó filmando una escena que la devastó

Diferentes historias o situaciones tienen lugar en las redes sociales. A tan solo un click o deslizando la pantalla del dispositivo móvil, muchos videos e imágenes serán vistos por los usuarios que buscan abstraerse un rato de sus obligaciones y divertirse al ingresar a plataformas como TikTok. Con usuarios a lo largo y ancho del mundo, la cantidad de contenido resulta infinita y para todos los gustos.

Al tener un distintivo o un detalle que llame poderosamente la atención, los usuarios se encargan de likear (también llamado “me gusta”) o comentar dicha publicación, lo que lleva a que se viralice y expanda aún más en el mundo virtual. Así sucedió con un video donde el que iba a ser el protagonista quedó en segundo plano por una acción sorprendente de otro turista.

Para ir conociendo un poco más la historia, habrá que contar, en primer lugar, el contexto. Resulta que una pareja se tomó unos días de descanso en México en la zona de Yucatán, donde los cenotes son el principal atractivo. Este pozo o estanque de agua natural abastecido por un río subterráneo lleva a que las personas quieran sumergirse en él y por qué no, utilizar el celular para capturar ese momento tan especial.

La insólita situación que se vivió en un cenote de México

Así fue como una pareja decidió grabar un video, pero, una situación secundaria terminó llevándose todas las miradas. Mientras la mujer filmaba, un hombre comenzó a subir unas escaleras lentamente hasta llegar a una parte donde las demás personas posaban para la cámara antes de tirarse al agua.

En ese momento, donde la filmación estaba enfocada en la acción de su pareja, se ve a un hombre, en la zona de la escalera, con un celular en mano envuelto en un film para protegerlo del agua y este decidió lanzarlo al estanque para que lo sostenga otra persona, quien no llegó a agarrarlo y el dispositivo móvil se hundió en los 65 metros de agua del cenote.

Un hombre arrojó un celular al agua y se hundió en un cenote

Acto seguido, esta persona se agarró la cabeza y sus gestos denotaban una profunda decepción por no lograr el cometido. “Cuando estabas grabando el clavado de tu esposo, y terminas grabando otra cosa”, explicó el usuario @mayos1711, quien encontró una perlita sin buscarla y se convirtió este contenido en viral con 1.5 millones de reproducciones.

Al tener un gran alcance en TikTok con muchísimas reproducciones en el video, los followers suelen dejar sus comentarios para dar una opinión sobre lo que acaban de ver. “El otro levantando la mano ‘ey aquí” no estoy pintado”; “¡A mí me preocupa que se contamina el agua! Un celular se puede volver a comprar”; “El esposo haciendo señas para que lo grabara”; “Pero, ¿por qué no saltó a sacarlo cuando recién lo aventó?” y “El celular lo encontraran en 3000 años más y será famoso cuando muestren sus fotografías”, fueron las menciones más destacadas de un video que empezó con un objetivo y terminó mostrando la mala fortuna de un turista que, en su afán de tener un video con un mejor ángulo, terminó perdiendo su celular.

