El extraño objeto oscuro que emergió del Sol y que la NASA prefirió ocultar

Esta semana se filtraron las imágenes de un extraño objeto que emerge del Sol y que, llamativamente, a los pocos segundos se corta la transmisión que realiza usualmente el sitio oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio (NASA). Según revelaron los expertos en teorías conspirativas, todo sucedió el lunes pasado cuando las imágenes fueron interrumpidas por un recuadro negro que en cuestión de segundos se interpuso en la pantalla.

La persona que se encargó de grabar y viralizar el fenómeno fue el autoproclamado ufólogo, Scott C. Waring, quien compartió en su canal de YouTube las primeras imágenes del momento en el que el Sol expulsa un cubo negro que después pierde su rastro.

El hombre explicó que las imágenes fueron capturadas por el sitio oficial de la NASA, pero que inmediatamente que aparece el objeto, la agencia norteamericana decidió ocultarlas para que no se divulguen. “Instantáneamente, después de que aparece la imagen saltó una pantalla negra que indica que el sitio está en mantenimiento y no se puede capturar videos ni fotos”, alertó Waring desde su canal y en las redes sociales.

El cubo negro que emerge del Sol se puede ver a un costado de la pantalla Captura de vide

Además, sostuvo que él pudo capturar el instante que dura solo dos segundos y que pertenecen al momento justo cuando, desde un costado de la derecha del Sol (en la pantalla) emerge un cubo negro, desde un sitio paralelo que graba la secuencia anterior que se emite. “Esto no sucede solo en un recuadro, en realidad, sucede en dos o tres. Pero enseguida cubren toda la pantalla con una filmina que indica fallo en la pixalización”, relató que fueron las letras que aparecieron debajo de la pantalla.

Según su punto de vista, la NASA está intentando ocultar algo con esa imagen y que por eso decidieron no transmitirla en vivo. “Pasaron al modo de mantenimiento para que puedan sacar esto [el objeto] de allí primero y cada vez que intento hacer un video de ese momento no funciona”, narró el hombre que reveló el sitio de donde había podido capturar los segundos en el que se ve el cubo emerger. Por otra parte, advirtió que puede que haya habido otros supuestos cubos desprendiéndose del Sol “extremadamente rápido”, pero que no fueron grabados debido a la alerta que tuvieron. “Es posible que haya habido hasta cuatro cubos saliendo de distintas posiciones y por eso se las ocultó”, indicó el hombre. Por otra parte comparó las horas en que se dio el fenómeno y sostuvo que no existe data oficial disponible para el público curioso del momento en el que se dieron las “apariciones”.

El objeto misterioso que la NASA prefirió ocultar

“Es alucinante ver que esto se pudo capturar en este video sin que luego pudiera ser cubierto lo suficientemente bien por la NASA”, narró e insistió en la teoría de que debajo de las imágenes censuradas es posible que hayan aparecido otros cubos, que se intentaron evitar con la pantalla del sitio en mantenimiento. “Esto es una evidencia innegable que la NASA está intentando ocultar algo importante con ese recuadro. No quieren que sepamos qué está sucediendo”, expresó y planteó la posibilidad de que el Sol pueda tener “un hueco” o algunas partículas que incluso no se han podido descubrir hasta el momento.