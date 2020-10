El exrey Juan Carlos I está de nuevo en el centro del escándalo por el lanzamiento de un nuevo libro sobre su vida Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 17:40

Después de el escándalo que generó "la fuga" del rey Juan Carlos I, existe otra revelación que podría volver a poner en jaque a la corona española. La biógrafa real Pilar Eyre contó que lanzará un nuevo libro donde saldrán a la luz los "negocios ocultos" del monarca durante su juventud, y también dará a conocer los nombres de otras "amantes" desconocidas.

"Yo, el rey", ese es el título de la nueva publicación que todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada. La revista española Lecturas entrevistó a la autora y confirmó que el libro será "la obra cumbre" de su carrera como escritora.

"Llevo un año escribiéndolo pero 40 años preparándolo, y creo que lo que más sorprenderá es conocer cuál ha sido y es su auténtica relación con [la reina emérita] Sofía", reveló Eyre, quien ya tiene en su haber la biografía no autorizada "La soledad de la reina. Sofía: una vida".

El rey Juan Carlos I y la reina Sofía en una de sus últimas apariciones públicas juntos Crédito: Getty Images

La experta en realeza española anticipó que también hablará de "el modus operandi empresarial" que aplicó el monarca desde antes de la muerte de Francisco Franco.

La autora abordará el "enriquecimiento personal" del rey antes de asumir al trono y durante su reinado. Otros cuantos capítulos estarán dedicados a la vida amorosa del exiliado rey, donde se contarán los entretelones de la relación con Corinna Larsen, la mujer que fue catalogada como "la amante" del monarca que estuvo casado durante 60 años con la reina Sofía.

El rey Juan Carlos I y Corinna Larsen, una relación que dio que hablar durante "la fuga" del ahora exiliado exmonarca Fuente: Archivo

Sin embargo, según Eyre no existió una sola "novia" del padre del rey Felipe VI, sino una docena de ellas, y para poder dar los nombres y apellidos aclaró que el libro tuvo que pasar por muchos filtros y abogados que la asesoren para evitar represalias.

"Yo publiqué un libro en 2010 que hablaba de Corinna [Larsen] y de las amantes del rey y me despidieron de un trabajo. Me tiraban piedras por la calle; una señora me arreó un bolsazo en el aeropuerto; me abrieron dos investigaciones de Hacienda", recordó la autora. En este sentido, afirmó que, a pesar de los riesgos que implica este nuevo lanzamiento, se siente preparada para que su obra salga a la luz.