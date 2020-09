La reina Sofía vuelve a la actividad pública después de la fuga del rey Juan Carlos Fuente: Archivo

Después de la escandalosa fuga de su marido y ex rey de España, Juan Carlos I, la reina emérita Sofía vuelve a retomar su agenda pública luego de unas largas y silenciosas vacaciones en la isla de Mallorca.

Sofía de Grecia y Dinamarca regresará oficialmente a la vida pública este viernes al presidir la inauguración del Ciclo de Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio, ofrecido en Ibiza por una institución que lleva su nombre: la Escuela Superior de Música Reina Sofía, informó el sitio El Confidencialde España.

La mamá del actual rey Felipe ya había estado en Málaga celebrando el Día Mundial de la Limpieza a principios de septiembre, pero desde el escándalo por corrupción protagonizado por su ex marido, sumado a las declaraciones de la amante del ex rey y a la pandemia de coronavirus, Sofía no había tenido hasta ahora una actividad oficial como integrante de la familia real.

En ese sentido, las especulaciones sobre el futuro de la mujer que reinó con Juan Carlos I durante 38 años, entre 1975 y 2014, comenzaron a multiplicarse. Los rumores señalaban que Sofía abandonaría cualquier compromiso con la familia real e incluso que estaba sumida en una profunda depresión.

A finales de julio se refugió en la isla de Mallorca junto a su hermana Irene, y más tarde se sumaron Letizia y Leonor junto con sus nietas. La reina emérita pareció desvanecerse al conocerse los escándalos protagonizados por su marido, una trama que incluye corrupción millonaria e infidelidades de larga data.

Sin embargo, todo parece indicar que ella mantendrá su residencia en el Palacio de la Zarzuela y que seguirá con sus compromisos institucionales como el de este viernes, que marcará el inicio de una nueva etapa en su vida.