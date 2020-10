Reinas, reyes y príncipes posan junto a sus adoradas mascotas todos los años: los perros sin dudas son los preferidos de la realeza Crédito: Instagram/Casa real Holanda: @koninklijkhuis

A lo largo de la historia los reyes y reinas siempre tuvieron un "compañero fiel" a su lado. Los perros son sin dudas las mascotas predilectas en la realeza, y muchos de ellos incluso posaron junto a sus amos en los retratos oficiales de los monarcas.

A continuación, un recorrido por las mascotas de algunos miembros de las principales familias reales europeas.

La reina Isabel II y su amor por los corgis

Las mascotas reales más famosas de la actualidad son probablemente los corgis de la reina Isabel II. La monarca que más tiempo ha reinado en la historia británica lleva consigo una tradición familiar desde sus 18 años, cuando su padre, el rey Jorge VI le regaló a Susan, su primer cachorro corgi. Desde entonces han pasado 14 generaciones de estos preciados perros por el Palacio de Buckingham en las últimas siete décadas.

Lejos de llevar "una vida de perros", estas mascotas son adornadas con collares de costosos rubíes, sus alimentos son preparados por los chefs gourmet más prestigiosos y se les asignan mayordomos para que estén al tanto de sus cuidados.

Corgis reales: en 1969 la reina Isabel II fue filmada con sus perros para un "detrás de escena" de un documental que retrataba la vida de la realeza Fuente: HOLA - Crédito: Shutterstock / Rex

Incluso trascendió que Lady Di se refería a los perros de la reina como "una alfombra en movimiento", por cómo los corgis seguían a su dueña a todas partes. Después de la partida de sus últimos dos ejemplares, la monarca dejó de reproducirlos ya que, por su avanzada edad, no quiso tener que lamentar más pérdidas ni mascotas que la extrañen en el futuro.

Actualmente tiene solo dos de ellos que le hacen compañía: Candy y Vulcan, mezclas de perro salchicha y corgi, también conocidos como "dorgis". Según fuentes allegadas al palacio, sacarlos a pasear es una de las maneras que elige la monarca cuando los Windsor sufren uno de sus -frecuentes- dramas familiares.

Mascotas royals famosas: los corgis junto a la reina Isabel II y la estrella 007, Daniel Craig durante el spot de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2012 Fuente: HOLA

William y Kate: un cocker de regalo de bodas

Los duques de Cambridge tienen un cocker sapniel negro llamado Lupo, y también adoptaron un hámster, al que nombraron Marvin. La mascota se hizo tan famosa que incluso se convirtió en el protagonista de un libro infantil: "Las aventuras de un perro real: Lupo y el secreto del castillo de Windsor" (2014), escrito por la autora británica Aby King.

Según contó James Middleton, cuñado del príncipe William, el perro fue su regalo de bodas para la pareja que dio el "sí, quiero" en abril de 2011. En este sentido, confesó que eligió obsequiarle un cachorro a su hermana para que pudiera sobrellevar mejor "las ausencias de su esposo" durante los primeros meses de matrimonio.

Los duques de Cambridge junto a sus hijos y perro, relajados en los jardines del Palacio de Kensington Fuente: Archivo

El hermano de la duquesa también reveló que sufrió un gran calvario personal en los últimos años y aseguró que los animales fueron la clave para su recuperación: "Me sentía incomprendido, un completo fracaso y sé que tengo una vida privilegiada, pero eso no me hizo inmune a la depresión; entonces reuní a mis perros y me refugié en el distrito de los Lagos para silenciar mi mente".

Harry y Meghan: la adopción como bandera

El príncipe Harry y su esposa, la exactriz Meghan Markle, son defensores de los derechos animales y en cada traslado de un país a otro tuvieron en cuenta si sus tres perros se adaptarían a su nueva vida.

En principio, la duquesa de Sussex era dueña de Guy, un beagle rescatado que adoptó de un refugio durante su soltería, y de Bogart, un pastor alemán. Después de casarse llegó a sus vidas un labrador marrón al que llamaron Pula, que en setswana -idioma que hablan en Botswana- significa "lluvia", y debido a que es escasa en el país de África, se la considera muy valiosa.

Meghan Markle y su perro Guy, un beagle rescatado que ahora vive en una lujosa mansión en Beverly Hills Crédito: Instagram/MeghanMarkle

La esposa del hijo menor de Lady Di sorprendió a la corona británica cuando contó la conmovedora historia de Guy, el beagle rescatado que pasó de "mendigo a "millonario" cuando se hizo amigo de los dorgis de la reina Isabel II y recorrió el palacio de Buckingham como un miembro más de la familia.

Recordemos que el matrimonio real vivió en tres países diferentes: Canadá, el Reino Unido, y actualmente Estados Unidos. Cuando ambos decidieron dar un paso al costado de la realeza y se mudaron a Beverly Hills, tuvieron que dejar a Bogart al cuidado de una pareja amiga en Inglaterra, ya que por su avanzada edad el perro no hubiera resistido el viaje.

El video que publicó la corona británica para celebrar el Día Nacional del Perro con un repaso por todas las mascotas "reales" que vivieron en el Palacio - Fuente: Instagram 01:00

Video

La princesa Michael de Kent, la única que posa con gatos

La excepción a la regla canina es la princesa Marie Christine von Reibnitz, la esposa del primo hermano de Isabel II, el príncipe Michael de Kent. Es la única que demuestra su adoración por los felinos y siempre está rodeada de alguno de sus gatos siameses. Incluso lleva con orgullo el apodo de "princesa gata".

La princesa Michael de Kent es la esposa del primo hermano de la reina Isabel, el príncipe Michael de Kent Crédito: Instagram: @theroyalfamily

Máxima de Holanda y una familia de labradores

La familia real holandesa demuestra el amor que sienten por sus dos labradores negros, Nala y Skipper, a través de las redes sociales. No es de extrañar que la reina Máxima y el rey Guillermo posen junto a sus tres hijas -Alexia, Amalia y Ariadna- e incluyan en la postal familiar a sus perros.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la corona holandesa los reyes celebraron cada cumpleaños de sus mascotas, y también comunicaron con alegría el día en que sus dos perros tuvieron su primera camada de cachorros.

Incluso decidieron quedarse con uno de los siete nuevos integrantes caninos, y lo llamaron Luna. En la elección del nombre queda a la vista el amor de la reina nacida en Buenos Aires por su idioma natal, y en el Día del Animal compartieron una postal de los tres labradores que forman parte de su familia.

El rey Guillermo de Holanda posó junto a sus perros en su retrato oficial para su cumpleaños 51 Crédito: Instagram/Casa real Holanda: @koninklijkhuis

Ingrid de Noruega y su lazarillo fiel

La princesa Ingrid de Noruega tiene un compañero inseparable llamado Muffin, un labradoodle que creció a la par de la pequeña que hoy ya tiene 16 años. La hija del príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit suelen publicar en su cuenta de Instagram algunas de las tiernas postales junto al perro de la familia.

"Imaginen que esta niña grande cumple 15 años, aquí con su mejor amigo de todo el mundo", escribió la madre de Ingrid el año pasado. En 2017 la corona real noruega pasó dos noches sin dormir cuando el perro se escapó durante sus vacaciones, pero afortunadamente volvió solo a la casa donde se estaban quedando y recuperaron la alegría.

Victoria de Suecia y la primera mascota de su familia

La princesa Victoria es la heredera al trono sueco y es madre de Estela, de ocho años y Oscar, de 4, junto a su marido, el príncipe Daniel. La pareja cumplió diez años de casados y en mayo último sumaron al primer miembro perruno de su familia.

Victoria de Suecia junto a su familia y el nuevo integrante que presentaron en mayor: Río, un perro de raza cavapoo Fuente: Archivo - Crédito: Instagram/ Casa Real de Suecia (@kungahuset)

Así fue como llegó Río al Palacio de Haga, un perro cavapoo que ya fue presentado en sociedad en la cuenta de Instagram oficial de la Casa Real. Cabe recordar que la hija del rey Carlos Gustavo está cumpliendo con las funciones oficiales de su padre desde marzo, por la pandemia de coronavirus, y fue en medio de la cuarentena que decidieron traer al cachorro a su hogar, a pedido de sus hijos, que soñaban con tener su primera mascota.