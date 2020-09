Realeza.¿Por qué la Reina Isabel II festeja su cumpleaños dos veces al año?

La reina Isabel II celebra su cumpleaños dos veces al año. Crédito: Unsplash

Pilar Tapia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 09:28

Que los reyes tienen coronita no es una simple frase hecha sin sentido. La reina Isabel II, por ejemplo, goza de muchos privilegios, como viajar por el mundo sin pasaporte, conducir sin registro o tener un séquito de asistentes que le hacen la vida (mucho) más simple. Y, como si esto fuera poco, la monarca más longeva de Inglaterra también tiene la suerte de festejar su cumpleaños dos veces al año.

La explicación es simple: el clima en el Reino Unido suele ser lluvioso y nublado, por lo tanto, los británicos quisieron asegurarse de que ningún chubasco amenazara la posibilidad de festejar al aire libre y a lo grande, el cumpleaños de los monarcas.

Por eso, desde 1748 rige la costumbre de asignar al rey de turno, una fecha durante el verano europeo, en la cual se festeja su cumpleaños 'oficial', según se informa en el sitio oficial de la monarquía británica.

En el caso de la reina Isabel II, nació el 21 de abril, pero su celebración oficial se lleva a cabo durante el segundo sábado de junio.

En abril, la reina suele celebrar su cumpleaños en privado. No obstante, a todos los ingleses se les recuerda la fecha, con varios saludos de armas por distintos puntos de Londres, a lo largo de toda la jornada.

Sin embargo, en el día de su cumpleaños oficial no se escatiman los festejos. Se realiza el tradicional desfile Trooping the Color, entre el Palacio de Buckingham, The Mall y Horseguards Parade, en el que participan los miembros de la realeza que se desplazan a caballo o en carruajes.

La Fuerza Aérea Real en acción para el cumpleaños oficial de la reina Isabel II. Crédito: Unsplash.com

La exhibición se cierra con un vuelo de la Fuerza Aérea Real, que la Familia Real observa desde el balcón del Palacio de Buckingham. Posteriormente, la reina Isabel II saluda a la multitud presente.

Este año, como era de esperarse, la emergencia sanitaria del COVID-19 obligó a que el festejo se cancelara, marcando un hito en la historia del reinado de Isabel II: fue apenas la segunda vez en 68 años de su monarquía, que el desfile Trooping The Color, fue suspendido.

En su lugar, recibió un discreto saludo real en el Castillo de Windsor, de la mano de una pequeña banda de militares que marcharon respetando estrictas medidas de distanciamiento social, reporta la BBC.