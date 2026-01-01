Punta del Este: 500 drones protagonizaron la espectacular noche de año nuevo

PUNTA DEL ESTE.– La llegada del 2026 tuvo en Punta del Este un protagonista inesperado en el cielo. La noche del 31 de diciembre, Johnnie Walker Gold Label sorprendió a locales y turistas con un impactante show de drones sobre la Playa Mansa, que reunió a miles de personas y marcó un hito en Uruguay: 500 drones volando en simultáneo.

El espectáculo se realizó a la altura de la Paradora 5 y duró 12 minutos. El tiempo suficiente para transformar el cielo en una gran pantalla de luz y movimiento, con figuras aéreas de hasta 300 metros de largo, visibles desde varios puntos de la ciudad y a más de cinco kilómetros de distancia. Un momento que muchos ya anotan entre las postales más impactantes del verano esteño.

Bajo el lema “Ready to Shine? (¿Listos para brillar?”), la marca eligió celebrar los nuevos comienzos en el instante más simbólico del año: la medianoche del 31 de diciembre. La propuesta combinó innovación, espectáculo y celebración, y se integró de manera natural a un ritual colectivo que cada temporada vuelve a poner a Punta del Este en el centro de la escena regional.

Batir un récord local en un momento tan especial como el Año Nuevo refleja nuestra ambición de seguir elevando la forma en que las marcas se conectan con las personas. Este hito pone a Johnnie Walker Gold Label y a Punta del Este en el mapa de los grandes eventos globales.” — Diego Oseguera, representante de Diageo para Latinoamérica.

Detrás del despliegue hubo meses de planificación y un desafío técnico considerable. “Coordinar un show de esta magnitud, con 500 drones volando al mismo tiempo, en un espacio abierto y en una fecha tan significativa fue un enorme reto operativo. Que todo funcionara de manera segura y precisa fue clave para lograr el impacto que buscábamos”, explicó Micaela Pena, directora de Producción de Catch, la agencia de PR y Cultura para Diageo Argentina y Uruguay.

El show estuvo a cargo de la firma internacional Lumasky, mientras que la idea, la creación y la producción integral fueron desarrolladas por Catch, en línea con las grandes tendencias globales de entretenimiento y celebraciones al aire libre.

Fiel a su espíritu de seguir avanzando, Johnnie Walker buscó transmitir un mensaje de progreso colectivo para toda Latinoamérica desde uno de los destinos más trendy de la región. Y la celebración no terminó en el cielo: la marca también fue parte del clásico Réveillon Punta, en Casablanca Beach Club, con DJs internacionales como Keinemusik, AB&Hamy y Gui Pimentel, cerrando una noche que combinó música y brindis con Golden Champ -el trago del verano en Punta, a base de whisky Johnnie Walker Gold Label, limón y espumante- en un comienzo de año a pura luz.

