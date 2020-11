"Baby Shark" es lo más visto de la historia de YouTube

"Baby Shark" desplazó a "Despacito" en cantidad de views en YouTube Crédito: Captura YouTube

2 de noviembre de 2020 • 15:53

Un nuevo video rompió el récord de vistas en YouTube. Se trata de la canción infantil "Baby Shark", que superó los 7042 millones de views.

Antes de que "Baby Shark" se consagrara como el más visto, el título lo ostentaba "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con más de 7038 millones de visitas. Así lo informó este lunes, a través de Twitter, el usuario @RealTimeRaiting, que suele compartir las estadísticas de los medios y redes sociales. La noticia también fue confirmada por los creadores de la canción.

"Baby Shark" tiene una letra pegadiza, un ritmo movido y está pensada especialmente para niños. El video fue subido el 17 de junio de 2016 por Pinkfong! Kids' Songs & Stories. Según se autodefine la empresa en su página de Facebook, el objetivo es desarrollar "contenido creativo y animado para brindar experiencias de aprendizaje estimulantes y divertidas a los niños de todo el mundo"

Además de "Baby Shark", la compañía creó más de 4000 canciones, historias y aplicaciones que están disponibles en venta online.

A medida que pasan los años, diversos temas terminan desterrando a antiguos hits. Fue el caso de "Gangnam Style", la popular canción del coreano Psy, que en 2017 perdió el primer puesto. En esa ocasión, el responsable de la caída del clip publicado en 2012 fue "See You Again", tema interpretado por el rapero Wiz Khalifa junto a Charlie Puth, que formó parte de la banda de sonido de Rápidos y furiosos 7.